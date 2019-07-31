Роналду не сыграл в матче против звезд южнокорейского футбола. Фанаты требуют компенсации за билеты
Восточные болельщики не любят, когда кумиры от них прячутся.
«Ювентус» провел товарищеский матч против сборной всех звезд местной лиги, по контракту Криш должен был отыграть 45 минут, но так и не вышел на поле. Фаны были настолько злы на своего кумира, что даже принялись скандировать фамилию Месси.
Некоторые болельщики настолько возмущены произошедшим, что подали на организаторов матча в суд. Они требуют по миллиону южнокорейских Вон (примерно 760 Евро) в качестве компенсации за моральный ущерб, и это не считая возврата денег за билеты.
Организатор матча призналась, что сама узнала о саботаже уже во время игры: «Я хотела спросить у Недведа, что происходит, но он лишь ответил, что если Криш не хочет выходить на поле – то ничего нельзя сделать», – приводит слова девушки BBC.
Также фанаты набросились на Рона в соцсетях: «Он предал 60 тысяч своих поклонников, принизил нас», – написал один из зрителей того матча в инстаграме.
- Роналду взял титул в первом же сезоне в «Юве».
- Цель команды на новую кампанию – победа в ЛЧ.
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