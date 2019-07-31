Роналду не сыграл в матче против звезд южнокорейского футбола. Фанаты требуют компенсации за билеты

«Ювентус» провел товарищеский матч против сборной всех звезд местной лиги, по контракту Криш должен был отыграть 45 минут, но так и не вышел на поле. Фаны были настолько злы на своего кумира, что даже принялись скандировать фамилию Месси.

Некоторые болельщики настолько возмущены произошедшим, что подали на организаторов матча в суд. Они требуют по миллиону южнокорейских Вон (примерно 760 Евро) в качестве компенсации за моральный ущерб, и это не считая возврата денег за билеты.

Организатор матча призналась, что сама узнала о саботаже уже во время игры: «Я хотела спросить у Недведа, что происходит, но он лишь ответил, что если Криш не хочет выходить на поле – то ничего нельзя сделать», – приводит слова девушки BBC.

Также фанаты набросились на Рона в соцсетях: «Он предал 60 тысяч своих поклонников, принизил нас», – написал один из зрителей того матча в инстаграме.

Роналду взял титул в первом же сезоне в «Юве».

Цель команды на новую кампанию – победа в ЛЧ.

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