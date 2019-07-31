Капитан «Фенербахче» обиделся на свист болельщиков и хотел покинуть поле во время матча с «Баварией»

«Бавария» разобрала «Фенербахче» со счетом 6:1 в полуфинале товарищеского предсезонного турнира Audi Cup. Матч прошел в Мюнхене, и местные фанаты были не слишком дружелюбны к гостям из Турции.

Хет-трик в составе хозяев оформил Томас Мюллер, но матч запомнился вовсе не этим: на 72-й минуте капитан «Фенера» Набиль Дирар принял мяч на левом фланге и побежал в прорыв, но из-за свиста трибун остановился, пнул мяч в сторону скамейки запасных и хотел уйти с поля. На уговоры тренера он ответил отмашками и вернулся, когда к утешениям подключились партнеры по команде.

С чем связано такое поведение немецких фанатов не совсем ясно, но после матча футболист остался на поле и поблагодарил трибуны.

Помимо Мюллера за «Баварию» отличились Саншиш, Горецка и Коман.

В финале мюнхенцы сыграют с «Тоттенхэмом», который одолел «Реал».

«Бавария» не заметила «Фенер» в полуфинале Audi Cup и закатила 6 мячей на любой вкус

Качай приложение Eurosport для iOS и Android