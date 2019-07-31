Роналдиньо запретили выезжать из Бразилии за неуплату штрафа

Бывшему нападающему сборной Бразилии Роналдиньо запрещено выезжать из страны из-за неуплаты штрафа.

По информации Folha de S. Paulo, 39-летний экс-футболист так и не выплатил штраф в 2,3 миллиона евро за причинение экологического ущерба при строительстве в бразильском городе Порту-Алегри. Помимо запрета на выезд, ему не разрешено выставлять на продажу 57 объектов недвижимости.

Роналдиньо выступал за «Гремио», «ПСЖ», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».

В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года.

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