Getty Images
ФИФА номинировала Роналду и Месси на премию The Best, Неймара в списке нет
Делать выбор чертовски трудно.
ФИФА назвала имена номинантов на премию The Best. В список вошли 10 футболистов.
На награду претендуют Криштиану Роналду («Ювентус»), Френки де Йонг («Барселона»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Эден Азар («Реал»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»).
- Оцениваться будет период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года.
- В голосовании поучаствуют эксперты, спортивные журналисты, тренеры и капитаны сборных, а также пользователи интернета.
- Приз вручат 23 сентября в Милане.
Роналду получает больше всех спортсменов за рекламу в инстаграме. Конор – 11-й, Серена – 16-я
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте