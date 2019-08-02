Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво помог четырем семьям, потерявшим имущество из-за лесных пожаров на родине футболиста в Чили.

Как сообщает издание La Cuarta De Todos, Браво тронула история девятилетнего мальчика Камило, который попросил у Браво автограф.

Голкипер не только исполнил просьбу ребенка, но и помог его семье и нескольким другим пострадавшим от огня людям.

Из-за лесных пожаров в Чили в 2017-м погибли 11 человек и сгорели 3000 зданий.

Браво выступал за сборную Чили с 2004 по 2017 годы и провел за национальную команду 119 матчей.

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