Беспощадный голландский лесоруб так вмазал сопернику по ногам, что тот едва не сделал сальто

В голландском Рейсвейке прошел матч между молодежными командами в рамках Кубка Южной Голландии.

Самый примечательный эпизод произошел в начале второго тайма. Одна из команд организовала контратаку, по ходу которой защитник озверел от финтов нападающего. Он со всей мочи зарядил парню в футболке, сильно похожей на цвета «Манчестер Сити», по ногам. После такого пострадавший покинул поле лишь с помощью одноклубников.

Грубиян получил за фол прямую красную карточку.

Матч завершился вничью 2:2.

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