В рамках подготовки к сезону-2019/20 «Челси» сыграл вничью 2:2 с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Матч прошел на поле немецкой команды.

Хозяева открыли счет на 13-й минуте после грубой ошибки вратаря Кепы Аррисабалаги.

«Боруссия» удвоила счет усилиями Йонаса Хоффмана, который пробросил мяч между ног вратарю «Челси».

На 59-й минуте «синие» отыграли один мяч – Тэмми Абрахам реализовал пенальти за снос Матео Ковачича.

Спаслись лондонцы за четыре минуты до финального свистка благодаря еще одному пенальти, который реализовал Росс Баркли.

Чемпионат Англии стартует 9 августа.

11 августа «Челси» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».

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