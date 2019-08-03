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Кепа привез первый гол, потом пропустил между ног и заставил «Челси» отыграться со счета 0:2
Команда Лэмпарда проявила характер.
В рамках подготовки к сезону-2019/20 «Челси» сыграл вничью 2:2 с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Матч прошел на поле немецкой команды.
Хозяева открыли счет на 13-й минуте после грубой ошибки вратаря Кепы Аррисабалаги.
«Боруссия» удвоила счет усилиями Йонаса Хоффмана, который пробросил мяч между ног вратарю «Челси».
На 59-й минуте «синие» отыграли один мяч – Тэмми Абрахам реализовал пенальти за снос Матео Ковачича.
Спаслись лондонцы за четыре минуты до финального свистка благодаря еще одному пенальти, который реализовал Росс Баркли.
- Чемпионат Англии стартует 9 августа.
- 11 августа «Челси» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».
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