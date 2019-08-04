Россия

Роман Шишкин тренируется с «Торпедо», но вариантов у бывшего защитника «Краснодара» хватает. Среди трех предложений есть даже оффер из европейского чемпионата – об этом сообщил сам футболист. Из какого именно, правда, Роман не уточнил.

В «Локо» очень хотят видеть нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. Настолько, что готовы озолотить чешский клуб на 3,5 млн евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Англия

Мойзе Кин теперь будет забивать на английских полях. «Эвертон» купил вундеркинда «Ювентуса», заплатив за него 30 млн евро с бонусами. 19-летний Кин связан контрактом с «ирисками» на 5 лет.

Трансфер Харри Магуайра в «МЮ» – дело нескольких часов. Футболиста заметили «Лестера» на базе «МЮ» в Каррингтоне. Позднее стало известно, что медосмотр успешно пройден. Получат «лисы» за Харри 87 млн евро – абсолютный рекорд для защитников.

Едет в АПЛ и полузащитник «Бетиса» Виктор Камараса. Independent сообщил, что «Кристал Пэлас» арендует игрока в правом выкупа за 15 млн евро.

Испания

«Барселона» нашла сменщика Жорди Альбе. Из «Бетиса» выписан левый защитник Хуниор Фирпо. Андалусийцы получили в качестве компенсации 18 млн евро, а еще 12 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Андрей Лунин вновь отправится в аренду. Diario de Valladolid сообщает, что Зинедин Зидан видит Кейлора Наваса и Тибо Куртуа основными голкиперами, а украинца отправит в «Вальядолид».

Италия

«Милан» объявил о подписании полузащитника «Эмполи» и сборной Алжира Исмаэля Беннасера. Между прочим, парень – лучший футболист прошедшего Кубка Африки, где алжирцы победили. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 16 млн евро + бонусы.

Раджа Наингголан после скитаний в «Роме» и «Интере» вернулся в «Кальяри». Уже успел сделать фото с фанатами. Официальное подтверждение – дело времени.

Gazzetta dello Sport утверждает, что в «МЮ» едет форвард «Ювентуса» Марио Манджукич. Контракт на 2 сезона с годовым окладом в 6 млн евро. Достойный оффер для 33-летнего хорвата. Туринцы же получат 15 млн евро.

Германия

«Бавария» согласовала контракт с атакующим полузащитником «Манчестер Сити» Лероем Сане, предложив годовую зарплату в 16 млн евро, сообщил Sky Sports. Казалось бы, хэппи-энд. Но в матче за Суперкубок Англии полузащитник травмировался уже на 12-й минуте. Потенциально самый дорогой трансфер лета подвис в воздухе. Времени на оформление перехода почти не осталось – дэдлайн уже 8 августа.

Хакан Чалханоглу может вернуться в Бундеслигу. Полузащитник сборной Турции интересен «РБ Лейпциг», хотя сам хочет остаться в Италии. Тем не менее известен возможный ценник – 18-20 млн евро.

Франция

Полузащитник «Трабзонспора» Юсуф Языджи перейдет в «Лилль», который активно тратит полученное за трансфер Николя Пепе. Переход 22-летнего полузащитника обойдет в 19 млн евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Соскучились по новостям о Неймаре? Вот еще одна: «ПСЖ» согласился отдать Нея в аренду «Барселоне» с гарантированным правом выкупа. Так утверждает Daily Mail.

«На месте Ван де Бека поехал бы в Мадрид даже на велосипеде». Совет Ван дер Варта игроку «Аякса»

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