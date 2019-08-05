21-летняя полузащитница «Чертаново» Анастасия Березина скончалась от остановки сердца.

«В нашей семье – огромное горе... В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной.

Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу. Она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени – от начальной школы до стартового состава главной команды, и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал.

Настя неоднократно выигрывала чемпионат страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага, выступая за юниорскую и молодежную команды России.

Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память», – говорится в сообщении клуба в инстаграме.

За молодежную сборную России она провела 15 матчей, в которых забила 8 голов.

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