21-летняя футболистка «Чертаново» умерла от остановки сердца
Ужасная новость.
21-летняя полузащитница «Чертаново» Анастасия Березина скончалась от остановки сердца.
«В нашей семье – огромное горе... В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной.
Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу. Она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени – от начальной школы до стартового состава главной команды, и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал.
Настя неоднократно выигрывала чемпионат страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага, выступая за юниорскую и молодежную команды России.
Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память», – говорится в сообщении клуба в инстаграме.
- За молодежную сборную России она провела 15 матчей, в которых забила 8 голов.