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Идеальный розыгрыш штрафного, в котором у каждого из четырех парней был свой хитрый маневр

Идеальный розыгрыш штрафного, в котором у каждого из четырех парней был свой хитрый маневр
Eurosport

53 мин. назад

Практически шахматная комбинация.

Если у вас закончились идеи, как оригинально разыгрывать штрафные, парни с видео ниже помогут вам.

Футболисты в синих футболках заработали штрафной в 23-х метрах от ворот. Мимо мяча пробежали три игрока, а четвертый вместо удара катнул его на ход пробежавшему до этого партнеру. Тот, в свою очередь, отдал пас еще одному ранее рванувшему игроку, а уже закатил мяч в сетку. Соперникам оставалось только наблюдать за идеальным преступлением.

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