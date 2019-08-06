Если у вас закончились идеи, как оригинально разыгрывать штрафные, парни с видео ниже помогут вам.

Футболисты в синих футболках заработали штрафной в 23-х метрах от ворот. Мимо мяча пробежали три игрока, а четвертый вместо удара катнул его на ход пробежавшему до этого партнеру. Тот, в свою очередь, отдал пас еще одному ранее рванувшему игроку, а уже закатил мяч в сетку. Соперникам оставалось только наблюдать за идеальным преступлением.

Если этот гол не впечатлил, то можно посмотреть на гол с центра поля из Ирландии. Может, ему повезет больше.

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