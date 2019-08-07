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Азар вонзил первый гол за «Реал». Он получился восхитительным
Первый пошел.
Мадридский «Реал» в рамках подготовки к сезону сыграл товарищеский матч против австрийского «Зальцбурга». Встречу, которая прошла на стадионе «Ред Булл Арена», мадридцы выиграли благодаря голу Эдена Азара (1:0).
Бельгиец удрал в контратаку по левому флангу, сместился в центр, обырал двоих соперников и вкрутил мяч точно в левый от вратаря угол.
Гол стал первым для Азара в футболке «Реала».
- Этим летом «Реал» заплатил за 28-летнего игрока 110 млн евро.
- Эден подписал контракт на 5 лет.
- В сезоне-2018/19 Азар выиграл с «Челси» Лигу Европы.
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