Мадридский «Реал» в рамках подготовки к сезону сыграл товарищеский матч против австрийского «Зальцбурга». Встречу, которая прошла на стадионе «Ред Булл Арена», мадридцы выиграли благодаря голу Эдена Азара (1:0).

Бельгиец удрал в контратаку по левому флангу, сместился в центр, обырал двоих соперников и вкрутил мяч точно в левый от вратаря угол.

Гол стал первым для Азара в футболке «Реала».

Этим летом «Реал» заплатил за 28-летнего игрока 110 млн евро.

Эден подписал контракт на 5 лет.

В сезоне-2018/19 Азар выиграл с «Челси» Лигу Европы.

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