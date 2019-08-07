«Рома» в рамках подготовки к сезону сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (2:2).

Украшением встречи стал божественный гол защитника «волков» Александра Коларова. Серб могучим ударом с 35 метров послал мяч точно в девятку – прыжок вратаря лишь добавил красоты.

Коларов перешел в «Рому» летом 2017 года из «Манчестер Сити» за 5 млн евро.

Александр – второй игрок в истории, который забил в римском дерби за «Лацио» и «Рому».

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