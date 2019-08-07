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Смертоносный удар Коларова – хорошо, что вратарь не дотянулся до влетевшего в девятку мяча

Смертоносный удар Коларова – хорошо, что вратарь не дотянулся до влетевшего в девятку мяча
Eurosport

48 мин. назад

Серб сотворил очередной шедевр.

«Рома» в рамках подготовки к сезону сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (2:2).

Украшением встречи стал божественный гол защитника «волков» Александра Коларова. Серб могучим ударом с 35 метров послал мяч точно в девятку – прыжок вратаря лишь добавил красоты.

  • Коларов перешел в «Рому» летом 2017 года из «Манчестер Сити» за 5 млн евро.
  • Александр – второй игрок в истории, который забил в римском дерби за «Лацио» и «Рому».

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