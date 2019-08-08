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Адвокат: «Глушаков вывел со счета 200 млн рублей, чтобы не платить жене»
Денис схитрил, чтобы не делиться.
Адвокат экс-жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Сергей Жорин рассказал о финансовых манипуляциях футболиста.
«Ответы на запросы из банков подтвердили, что Глушаков вывел более 200 миллионов рублей, – сказал Жорин в разговоре с «Р-Спорт». – Что-то снял наличными, что-то перевел в фонды и на другие счета».
Возможно, футболист сделал это, чтобы не делить с бывшей женой совместно нажитое имущество.
В ходе бракоразводного процесса суд обязал Глушакова ежемесячно выплачивать треть заработка и еще 100 000 рублей на алименты жене и дочке, пока ей не исполнится три года.
Жорин также сообщил, что Глушаков протестовал против такого порядка выплат и предлагал ограничить алименты суммой в 300 000 рублей.
- Ранее Глушаков расторг контракт со «Спартаком», перешел в «Ахмат» на правах свободного агента и дебютировал за новый клуб в матче против «Оренбурга».
- Полузащитник пропустил первые три матча сезона-2019/20 РПЛ из-за травмы.
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