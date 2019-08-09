Юная звезда испанского футбола скончалась после падения с мотоцикла. Девушка путешествовала по Мальорке в компании своего 23-летнего бойфренда, когда их мотоцикл зацепило обгонявшее транспортное средство. Парень не справился с управлением и врезался в стену.

Скорая помощь сразу прибыла на место происшествия, но врачам не удалось спасти жизнь Альбы, в четверг девушка скончалась от полученных травм. Ее спутник все еще находится в больнице в критическом состоянии, сообщает The Sun.

В июне в результате ДТП погиб легенда «Арсенала» и «Севильи» Хосе Антонио Рейес.

Самая громкая трагедия последнего времени в футболе – смерть Эмилиано Салы в результате авиакатастрофы над Ла-Маншем.

(Фото: твиттер Федерации футбола Балеарских островов)

Mundo Deportivo: разбившийся в автокатастрофе Рейес ехал со скоростью 237 км/ч

Качай приложение Eurosport для iOS и Android