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Гвардиола или Зидан? Угадай, кому нужно меньше кэша на титул
Боссы клубов мира, вы тоже проходите.
В последние годы, когда стоимость каждого перехода игрока из клуба в клуб многократно возросла, в тех же пропорциях выросла важность тренера, как элемента, связывающего многомиллионные покупки воедино. Боссам любого клуба всего сложно выбрать коуча не только из-за различия в подходах и стилях, которые они проповедуют, но и из-за их экономической эффективности.
Попробуйте угадать, кто из тренеров тратил меньше кэша на один трофей, начиная с сезона-2009/10, когда Перес закупился Роналду, Кака и другими топами и дал старт безумию.
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