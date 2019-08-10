В исправительной колонии №4 в Белгородской области прошел матч между сборной заключенных ИК «Золотой лев» и командой ПФЛ «Салют». В составе «львов» сыграли Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Как вообще родилась идея матча?

Инициатором встречи был «Салют». «Матч – плод совместных усилий клуба и администрации Белгородской области. Мы благодарим руководство колонии №4 за предоставленную возможность сыграть против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наши игроки с нетерпением ждут встречи с именитыми футболистами», – рассказал генеральный директор белгородского «Салюта» Александр Щеглов.

Он заверил, что команда выставит максимально боевой состав, несмотря на то, что накануне у «Салюта» был матч ПФЛ против «Кванта» (завершился поражением 0:1): «Будем играть основным составом. Разбирали состав команды Кокорина и Мамаева. Персональная опека? Нет, против них ее не будет. Помимо Кокорина и Мамаева у них есть несколько других интересных ребят, решили персонально играть против них».

В пресс-службе ФСИН рассказали почему команда колонии выбрала такое название: «Руководство предложило несколько вариантов названия ребятам. Они выбрали «Золотой лев» – это один из символов Белгородской области, и им понравилось как звучит».

Кратко о «Салюте»

За последние пару десятилетий белгородский клуб дважды расформировывали из-за банкротства. Сначала в конце 1990-х, а потом в 2014 году. Тем не менее оба раза команда возрождалась, последний раз в 2018-м. В первом сезоне «Салют» занял 10-е место. Сейчас белгородцы идут на третьем месте после трех туров – 2 победы и поражение.

Высшее достижение клуба: 7 место в ФНЛ в 2009 году.

Формат матча

Игра состоялась в формате 5 на 5 (хотя первоначально планировался вариант 6 на 6), два тайма по 20 минут. Оценить поляну можно на этом видео:

Матч состоялся в закрытом режиме, но в колонию смогли аккредитоваться около 50 журналистов российских медиа. Благодаря журналисту «СЭ» мы можем немного прочувствовать атмосферу места.

Как сыграли Мамаев и Кокорин?

Футболисты сборной России отыграли весь матч. И неплохо комбинировали друг с другом.

Но все же полузащитник «Краснодара» смотрелся намного лучше. Возможно, дело в игровой практике – в отличие от Кокорина Мамаев принимал участие в зимнем матче в СИЗО «Бутырка». Если Александр несколько раз не смог переиграть вратаря…

… то Павел уверенно реализовывал моменты:

В итоге Мамаев оформил хет-трик, а «Золотой лев» победил со счетом 4:2. Несмотря на подвиги Павла, приз лучшему игроку отдали Кокорину. Александр честно заявил: «Паша – лучший, неправ товарищ начальник».

Мамаев получил приз лучшему бомбардиру. Лучшим вратарем встречи был признан голкипер «Золотого льва» Николай Голдинцев.

Что говорили Кокорин и Мамаев после матча

После небольшой церемонии награждения журналистам разрешили задать несколько вопросов футболистам.

О жизни в колонии

Кокорин: «Как изменила тюрьма? Смотря какая. Закрывать людей по беспределу, таких процентов 80… Люди стараются доказать свою невиновность. Оговорить можно любого человека. Суды должны разбираться. Нельзя просто так оговорить, а потом закрыть. Когда приходят по два свидетеля, повторяют наши слова, но нас все равно держат в СИЗО, и ничего не меняется… Так что меня скорее научило СИЗО.

Александр Кокорин, Павел Мамаев, суд, 9 апреля 2019 годаGetty Images

Утром работа, вечером спорт, потом отбой. Это учит, это режим, это характер. Вообще у меня много вопросов по СИЗО, но сейчас футбол, праздник для ребят, не хочу говорить об этом».

Мамаев: «Время на зоне многому меня научило. Регулярно хожу в храм, читаю книги. Здесь очень много порядочных людей – возможно, даже больше, чем на свободе. Очень впечатлили истории, которые здесь услышал. Но рассказывать их не хочу».

О своих клубах

Кокорин: «Готов завершить карьеру в «Зените». Готов играть хоть бесплатно. Потому что клуб ко мне очень хорошо относится. Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек».

Мамаев: «У меня нет обиды на «Краснодар». Я все понимаю. Хотел бы передать привет всем ребятам, всем игрокам, руководству во главе с Сергеем Николаевичем (Галицким), я сейчас за них болею.

Большой привет ребятам – Синицыну, Мартыновичу и остальным. Смотрел их матч с «Порту», начальник колонии разрешил нам включать поздние игры. Надеюсь, в ответной игре они выиграют и смогут пройти дальше. Еще недавно смотрели «Зенит» – «Краснодар».

Кокорин о Паке

«Пожал бы ему руку, у меня нет к нему никакого негатива, прекрасно понимаю, как это было, но оставлю для себя и своей истории, это не для прессы. Мы извинились перед ним: если он настоящий мужчина, то должен был сказать, как было на самом деле. Не знаю, кого как воспитывали, но мужчина должен отвечать за свои слова. Мы же, когда ударили, пришли и извинились.

Александр КокоринGetty Images

Приходить в суд, зачитывать по бумажке – некрасиво… А так претензий никаких, это давно было, мы прошли этот путь, у нас есть ясность о выходе на свободу».

Об УДО

Мамаев выйдет на свободу на 8 ноября 2019 года. Кокорин – 9 декабря. Но ребята подали прошения на условно-досрочное освобождение. «Мы рассчитываем на УДО. На все воля божья, как будет, так и будет. Мы уже долго ждем. В любом случае, нам не так долго осталось. Нормально все будет», – сказал Мамаев.

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