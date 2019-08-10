Легенда «МЮ» Райан Гиггз дал совет по перевоспитанию полузащитника «дьяволов» Поля Погба.

«Пинайте его на тренировках. Но сейчас такого больше не происходит. Постепенно это уходит в прошлое. Я не говорю, что нужно пинать всех подряд. Но так Роналду стал лучше.

Скоулз дал ему пинка, если бы он слишком много возился с мячом. Внезапно что-то щелкает в тебе: ты понимаешь, что нельзя увлекаться дриблингом, иначе тебя наподдадут.

Я читал интервью Компани по окончании сезона, и он приверженец старой школы. Его спросили о неделе, предшествовавшей последней игрой в Брайтоне, и он сказал: «Иногда я должен дать кому-то пинка». Думаю, что «Сити» этого будет не хватать в наступившем сезоне», – цитирует Гиггза Evening Standard.

В 35 матчах чемпионата Англии-2018/19 Поль Погба забил 13 мячей (9 с пенальти) и отдал 9 результативных передач.

В 2016-м Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн евро. На тот момент француз был самым дорогим футболистом мира.

Неймар, Погба и Бэйл извратили трансферы. Цены футболистов обсуждают больше, чем игру

Качай приложение Eurosport для iOS или Android