Дублер «Ахмата» врезался в дублера «Спартака» и заработал самый странный пенальти сезона
Увидеть здесь нарушение правил у защищающегося надо было постараться.
В матче молодежного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком» счет был открыт после крайне неоднозначного пенальти.
На 51-й минуте защитник «Ахмата» Арсен Адамов врезался в полузащитника москвичей Бориса Гаврилова в штрафной площади гостей. Но вместо того, чтобы зафиксировать фол атакующей команды, арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал все тот же Адамов.
- «Спартак» все же ушел от поражения – гол Хабирова принес ничью (1:1).
- После пяти туров молодежка «Ахмата» идет шестой с 9 очками, спартаковцы – 13-е с 4 очками.
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