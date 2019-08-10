В матче молодежного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком» счет был открыт после крайне неоднозначного пенальти.

На 51-й минуте защитник «Ахмата» Арсен Адамов врезался в полузащитника москвичей Бориса Гаврилова в штрафной площади гостей. Но вместо того, чтобы зафиксировать фол атакующей команды, арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал все тот же Адамов.

«Спартак» все же ушел от поражения – гол Хабирова принес ничью (1:1).

После пяти туров молодежка «Ахмата» идет шестой с 9 очками, спартаковцы – 13-е с 4 очками.

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