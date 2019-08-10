Россия

«Ростов» выстрелил трансферным дуплетом. Контракты с защитниками 18-летним Ведерниковым и 22-летним Маляровым рассчитаны на пять лет. Первый – воспитанник «Краснодара», второй – «Спартака».

Ростовчане еще и представили парней классным роликом с гениальной ролью Валерия Карпина. Квентин Тарантино уже знает, кого будет снимать в последнем десятом фильме.

Франк Рибери внезапно может оказаться в «Локомотиве». Причем о предметном интересе москвичей сообщило вполне респектабельное издание L’Équipe. Генеральный директор «Локо» Кикнадзе от комментариев отмахнулся, но возможность трансфера не опроверг. Ждем супербомбы?

Англия

Неприкаянный Алексис Санчес может вернуться в Серию А. «Рома» ведет переговоры по аренде чилийца, правда, хочет, чтобы «МЮ» платил большую часть зарплаты, которая составляет 425 тысяч евро в неделю. Как смотрит на такой поворот английский клуб, The Telegraph умалчивает.

«Ливерпуль» срочно ищет сменщика Миньоле после Алиссона. Бразилец не сможет играть около 1,5 месяцев, а потому в команду к Юргену Клоппу может придти Энди Лонерган. Голкипер ездил с «красными» в североамериканский тур, а последним клубом 35-летнего вратаря был клуб третьего английского дивизион «Рочдейл».

Испания

Тем временем сага с Неймаром получила новый сюжетный поворот. «ПСЖ» не вызвал форварда на матч с «Нимом» и признал, что ведет переговоры об уходе Нея. Тут же включился печатный станок имени Флорентино Переса, который манит бразильца в «Реал» и предлагает 5-летний контракт с годовой зарплатой в 40 (да, в сорок) млн евро. Что выберет Ней: деньги или почти родную «Барсу»?

Для «Барсы» к слову парижане выставили ценник: если верить Goal – 50 млн евро + Филиппе Коутиньо и Нелсон Семеду.

НеймарGetty Images

Сначала сообщалось, что Андрей Лунин будет вторым вратарем «Реала», затем появилась информация об аренде в «Вальядолид». Теперь же сообщается об интересе к молодому украинскому вратарю со стороны «Милана», который никак не найдет замену жадному до денег Доннарумме. Gazzetta dello Sport уточняет, что «россонери» рассматривают также варианты с Кейлором Навасом и Маттиа Перином.

Италия

После того, как «Рома» купила вратаря Пау Лопеса за 23,5 млн евро, его коллега по амплуа Робин Ольсен навострил лыжи в «Монпелье». Джанлука ди Марцио сообщает о годичной аренде за 1,2 млн евро и опции выкупа за 7 млн.

«МЮ» отказался покупать Марио Манджукича за 15 млн евро, зато это может сделать «Бавария», которая так и не усилила атаку после срыва трансфера Сане. Правда Bild перечит Sky Sport Italia и сообщает, что руководство мюнхенцев завернуло этот трансфер Нико Ковачу.

Германия

Помимо Манджукича «Бавария» интересующим еще одним атакующим хорватом – Иваном Перишичем. Неутомимый Джанлука ди Марцио рапортует об агенте игрока в Мюнхене и сообщает финансовую сторону вопроса: аренда за 5 млн евро с правом выкупа за 20 млн.

Марио МанджукичGetty Images

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что Эмер Топрак покинет клуб. Теперь турок стоит как витязь на распутье из трех вариантов: «Вердер», «Удинезе» и «Галатасарай».

GdS сообщает, что Сами Хедира может вернуться в родной «Штутгарт», чтобы поднять клуб из второй Бундеслиги. «Ювентус» даже не против отпустить полузащитника бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, но вот «швабы» могут не потянуть аппетиты Сами.

Франция

На место Неймара «ПСЖ» уже приготовил новую звезду. Леонардо встретился с Пауло Дибалой и пообещал ему 5-летний контракт с зарплатой в 12 млн евро. «Юве» хочет за аргентинца 88 млн евро. И это все каким-то образом знает Daily Mail.

Когда-то ради Гаэля Какута «Челси» нарушал закон и получал за это трансферный бан. Но теперь из скромного «Райо Вальекано» француз перешел в еще более скромный «Амьен». А парню-то уже 28 лет...

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