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Чилийский гений из самой неуклюжей команды в истории сотворил королевский автогол свечой
Когда в одной команде собираются игроки, которые не умеют пасовать, вратарь, который не умеет фиксировать мяч, и защитник, который не может спокойно разрядить ситуацию.
Матч 19-го тура чилийской Сегунды «Артуро Фернандес Виаль» – «Депортес Реколета» прошел бы незамеченным, если бы не первый гол в игре.
На 25-й минуте хозяева к ужасу осознали, что не умеют выходить из обороны в атаку. Следом вратарь не зафиксировал несложный мяч, а защитник Кристофер Парри попытался разрядить обстановку. Но вместо углового получилась очень эффектная свеча в собственные ворота.
- «Артуро Фернандес Виаль» в итоге проиграл со счетом 1:3.
- Команда занимает седьмое место в дивизионе из 11 участников.
- В отличие от испанской Сегунды, Сегунда Чили – третья по силе лига после Примеры и Примеры В.
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