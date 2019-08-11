Матч 19-го тура чилийской Сегунды «Артуро Фернандес Виаль» – «Депортес Реколета» прошел бы незамеченным, если бы не первый гол в игре.

На 25-й минуте хозяева к ужасу осознали, что не умеют выходить из обороны в атаку. Следом вратарь не зафиксировал несложный мяч, а защитник Кристофер Парри попытался разрядить обстановку. Но вместо углового получилась очень эффектная свеча в собственные ворота.

«Артуро Фернандес Виаль» в итоге проиграл со счетом 1:3.

Команда занимает седьмое место в дивизионе из 11 участников.

В отличие от испанской Сегунды, Сегунда Чили – третья по силе лига после Примеры и Примеры В.

Тот самый штрафной «Ливерпулю» от Месси – лучший гол сезона по версии УЕФА

Качай приложение Eurosport для iOS или Android