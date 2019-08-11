Легенда английского футбола Гари Линекер сыграл в игру, в которой ему предлагалось выбрать ответ из двух вариантов. Разумеется, одним из пунктов был вопрос «Величайший: Лионель Месси или Криштиану Роналду?»

«Месси. Мне нравятся оба игрока. Если в твиттере вы скажете: «О, это невероятный гол от изумительного Критиштиану Роналду», – тут же набегут фанаты Месси. А если вы скажите что-то хорошее о Месси, что я часто делаю, поскольку он прекрасен, тут же набегут фанаты Роналду.

Но вы можете любить обоих и восхищаться ими, что я и делаю. Но они очень разные. Роналду – атлет. Он несется вперед и выжимает абсолютный максимум из своей игры. Он лучше всех играет головой на моей памяти и лучший голеадор, которого я видел.

Но Месси – такой же хороший голеадор, а еще лучший плеймейкер и лучший дриблер, которого вы видели. Когда я смотрю на Роналду, я восхищаюсь им. Когда я смотрю на Месси, он доставляет мне счастье. В этом вся разница», – сказал Линекер SPORTbible.

Также Линекер предпочел Харри Кейна Мо Салаху при условии отсутствия у англичанина травм, поставил Пепа Гвардиолу выше Маурисио Почеттино, но отказался отвечать на извечный британский вопрос «Лэмпард или Джеррад».

Месси и Роналду выиграли по пять «Золотых мячей». Никому кроме них не удалось взять награду больше трех раз.

Летом 2019 года Криштиану выиграл Лигу Наций со сборной Португалии, а Аргентина с Лео дошла на Кубке Америки лишь до полуфинала.

У Роналду показатели 20-летнего, Месси кладет по 50 голов. Возраст больше не помеха для топ-игроков?

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