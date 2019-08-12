Роналдиньо – любимый футболист нашего детства. Что убило его карьеру?

В середине нулевых Роналдиньо сделал «Барселону» снова великой. Он постоянно улыбался, забивал после сумасшедших проходов, исполнял фантастические финты, срывал аплодисменты на «Бернабеу», собирал все индивидуальные призы и стал автором первого ролика-миллионника на YouTube – кажется, этого парня обожали абсолютно все.

Но после триумфа в ЛЧ-2005/06 все закончилось: Ронни часто выключался из борьбы, а «Барса» отдала все важные трофеи – в Примере победил «Реал» Фабио Капелло, а из Лиги чемпионов каталонцев вышвырнул «Ливерпуль». Именно тогда, весной 2007 года, Ронни впервые начали открыто критиковать за слишком гедонистический образ жизни. Судя по его дальнейшей карьере, он так и не одумался: в «Милане» бразилец взял всего один титул, а уже в 31 год навсегда уехал из Европы.

Что же с ним случилось? Почему один из самых талантливых игроков в истории так быстро сдулся? Ниже – самые логичные версии.

Потерял мотивацию

В 18 лет Роналдиньо уже считался главным бразильским вундеркиндом, в 21 стал суперзвездой «ПСЖ», в 22 выиграл ЧМ и похоронил карьеру Дэвида Симэна, в 23 очутился в «Барсе», в 24 получил приз лучшему игроку мира от журнала World Soccer, в 25 позировал с «Золотым мячом», в 26 довел каталонцев до Кубка чемпионов. Еще раз: титулы и награды не сыпались на Ронни с неба – он абсолютно заслуженно примерил корону в 25-26 лет, потому что в мире не было футболиста круче.

Удар Роналдиньо со штрафного в четвертьфинале ЧМ-2006 против ФранцииGetty Images

Возможно, гения надломил чемпионат мира-2006: лидер «Барсы» ехал туда в статусе полубога, но «селесао» вылетели в четвертьфинале от французов. В конце матча Ронни мог сравнять со штрафного, но пробил немного выше. Это было одно из его последних действий на чемпионатах мира – в 2010-м форварда не взяли в ЮАР, а в 2014-м его кандидатура даже не обсуждалась.

В любом случае, не всем дано сохранять мотивацию, как условному Криштиану. Роналдиньо – человек с другой психологией: он никогда не был фанатом тренировок, но после выхода на пик окончательно на них забил. Неудивительно, что в 2008 году новый тренер «Барсы» Пеп Гвардиола обнаружил в составе обленившуюся тушу, которая вообще потеряла интерес к самосовершенствованию. Роналдиньо даже не дали шанса – это грустно, но справедливо.

Стал жертвой перестройки

В книге «Барса. Как создавалась лучшая команда в мире» есть реплика Феррана Сориано, служившего вице-президентом каталонцев с 2003-го по 2008 год. Ферран признался, что в 2004-м клуб хотел продлить контракт с Роналдиньо на десять лет – до 2014 года. Но вскоре бразилец растерял форму, и стало ясно, что строить команду вокруг него просто опасно. Уже в начале 2007-го боссы «Барселоны» приняли важное решение: постепенно слить Ронни, а на первый план вывести Лео Месси.

Идея оказалась оптимальной и дальновидной. Лео полностью раскрылся на «Камп Ноу», а Сориано после «Барсы» поработал в топ-менеджменте испанской авиакомпании. В 2012-м Феррана пригласили в «Ман Сити» на должность СЕО, а в 2014-м под его руководство перешли «Мельбурн» и «Нью-Йорк». В общем, Сориано явно компетентен, так что тяжелое решение по Роналдиньо принял не импульсивный самодур, а реально мудрый руководитель.

Роналдиньо и Лео Месси в «Барселоне»Getty Images

Самое интригующее в этой истории – отношения Месси и Ронни. Именно бразилец опекал юного Лионеля (тому было 16) и помог адаптироваться в главной команде: познакомил с другими топчиками (Деку, Моттой и так далее), призвал не стесняться в раздевалке, а на поле угощал роскошными голевыми передачами.

Можно предположить, что после изгнания Роналдиньо (которое больше напоминало жертвоприношение в пользу Месси) парни перестанут общаться, но нет: Лео до сих пор благодарен старшему приятелю, а тот постоянно называет его лучшим в мире. В 2018-м Ронни официально завершил карьеру, и аргентинец написал ему трогательное письмо, в котором идеально подобрал слова: «Футбол никогда не забудет твою улыбку».

Забил на здоровье

Роналдиньо настолько легко все давалось, что он фактически игнорировал врачей. Например, ему долго советовали выровнять зубы (из-за их неровности он не мог нормально дышать – это сказывалось на физике), но он созрел на операцию лишь в 2013 году. Та же история с диетами: в интернете полно фотографий молодого и рельефного Ронни, но после 25 лет он моментально заплывал жирком и ничего с этим не делал.

Впервые о лишнем весе бразильца громко заговорили после вылета от «Ливерпуля» в 2007-м – тогда он снял футболку, а вместо кубиков обнаружился выпирающий животик. За Роналдиньо тут же вписались Месси и Савиола («Главное – игра: когда он забивает, вы молчите»), но отрицать проблемы форварда с весом было уже невозможно. Тем более, медицинские аналитики «Барсы» провели исследование и выявили, что у Ронни есть наследственная склонность к полноте. Та же беда и у Месси, но он с 19 лет занимался с личным реабилитологом Хуанхо Брау – это позволило стать сильнее, стройнее и выносливее.

Роналдиньо и его живот после матча с «Ливерпулем»Getty Images

Роналдиньо такой суровый подход совсем не вдохновлял: он объедался сладким, выпивал по ночам (иногда меньше чем за два дня до игры), мало двигался, пропускал тренировки и верил, что сможет компенсировать пассивность шедевральными ассистами. Но футбол поменялся, и ленивый Ронни в нем не прижился. Любопытно, что в «Милане» бразильцу давали тяжелейшие нагрузки и выписывали строжайшую диету, но килограммы все равно уходили крайне медленно.

Летом 2010-го Роналдиньо даже занимался самбо, чтобы сжечь лишнее, но резкость ушла навсегда – осталась только техника. В современном силовом футболе этому художнику просто не нашлось места. Кажется, сейчас, когда Ронни на расслабоне участвует в гала-матчах, ему гораздо комфортнее, чем в те времена, когда он мучительно пытался продлить карьеру. Но его улыбку футбол действительно никогда не забудет – жаль только, что праймовый период великого Роналдиньо получился таким коротким.

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