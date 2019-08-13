Месси или другой топ? Угадай, кто стоил дороже в 20 лет

Квизы

Казалось бы, Месси было 20 еще совсем недавно, но 2007-й ускакал почти бесследно и остался в памяти с просьбами его вернуть. С того времени Лео выиграл кучу трофеев и стал общепризнанной легендой. Правда, в 2019-м трансферная стоимость невысокого аргентинца, только готовящегося к покорению футбольных вершин, мало кого удивила бы. Попробуйте пройти квиз без знания, сколько стоил Месси в 20 и поймите, насколько изменился мир.

P.S. Стоимость Лео есть в конце теста, поэтому, если хотите много баллов, сначала просвайпайте вниз.

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Трансферная стоимость Лео Месси в 20 лет по оценке Transfermarkt составляла 60 млн евро. Все остальные цены на игроков приведены по оценке того же сайта.

Дороже Месси к 20 годам оказались и недошедшие в тест ТАА (80 млн евро), Маттейс де Лигт (75), Винисиус Жуниор (70) и Габриэл Жезус (70). Кристиан Палисик стоил те же 60 млн.

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