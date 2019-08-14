Лючия Бармошова 37-летняя (вы бы дали ей столько?) словацкая журналистка, которая работает на ТВ с 2005 года, и экс-жена словацкого футболиста Павла Бармоша.

Между прочим, Лючия – кандидат технических наук, а также преподаватель коммуникации в Паневропейской Высшей школе. Все это не мешает леди вести прекрасный инстаграм, который предельно далек от однотипных селфи коллег.

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