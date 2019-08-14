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Словацкая журналистка-кандидат наук впечатляюще выглядит в 37 лет и ведет горячую инсту
Незаконно красивая леди.
Лючия Бармошова 37-летняя (вы бы дали ей столько?) словацкая журналистка, которая работает на ТВ с 2005 года, и экс-жена словацкого футболиста Павла Бармоша.
Между прочим, Лючия – кандидат технических наук, а также преподаватель коммуникации в Паневропейской Высшей школе. Все это не мешает леди вести прекрасный инстаграм, который предельно далек от однотипных селфи коллег.
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