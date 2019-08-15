Слушай подкасты Eurosport.ru на любых платформах – самая крутая и удобная замена радио

Eurosport.ru регулярно выпускает подкасты по самым актуальным спортивным событиям. Еще ни разу не воспользовались возможностью услышать мнения авторов сайта и приглашенных экспертов? Это нужно немедленно исправить.

Вы можете слушать выпуски в удобном формате в любом месте и в любое время.

Вот все варианты:

Для тех, кто не может представить себя без YouTube

Для поклонников продукции Apple мы выкладываем подкасты в Apple Podcasts. Ищи нас там.

А для пользователей Android сразу две ссылки. На приложение iCloud и наш канал в SoundCloud.

Android (iCloud)

Android (SoundCloud)

Ну и тонна любви для пользователей ВКонтакте

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