Eurosport
Слушай подкасты Eurosport.ru на любых платформах – самая крутая и удобная замена радио
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Eurosport.ru регулярно выпускает подкасты по самым актуальным спортивным событиям. Еще ни разу не воспользовались возможностью услышать мнения авторов сайта и приглашенных экспертов? Это нужно немедленно исправить.
Вы можете слушать выпуски в удобном формате в любом месте и в любое время.
Вот все варианты:
Для тех, кто не может представить себя без YouTube
Для поклонников продукции Apple мы выкладываем подкасты в Apple Podcasts. Ищи нас там.
А для пользователей Android сразу две ссылки. На приложение iCloud и наш канал в SoundCloud.
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