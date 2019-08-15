Федерация футбола Нигерии спутала цвета украинского флага

Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины в преддверии товарищеского матча между национальными сборными.

14 августа в твиттере нигерийской федерации появился список вызванных на игру футболистов. Справа от списка можно увидеть дату матча, а над ней – флаги национальных команд. Флаг Нигерии изображен правильно, а во флаге Украины цвета перепутаны местами: синий должен быть сверху, а желтый – снизу.

Товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии пройдет 10 сентября в городе Днепр.

На чемпионате мира 2018 года нигерийцы не смогли выйти из группы, сборная Украины не попала на турнир.

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