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Федерация футбола Нигерии спутала цвета украинского флага
Жовтый и блакитный оказались не на тех местах.
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины в преддверии товарищеского матча между национальными сборными.
14 августа в твиттере нигерийской федерации появился список вызванных на игру футболистов. Справа от списка можно увидеть дату матча, а над ней – флаги национальных команд. Флаг Нигерии изображен правильно, а во флаге Украины цвета перепутаны местами: синий должен быть сверху, а желтый – снизу.
- Товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии пройдет 10 сентября в городе Днепр.
- На чемпионате мира 2018 года нигерийцы не смогли выйти из группы, сборная Украины не попала на турнир.
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