Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на звание лучшего футболиста года по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Шорт-лист из трех игроков выбирало жюри, состоящее из 80 тренеров команд, которые участвовали в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2018/19, а также 55 журналистов из 55 ассоциаций-членов УЕФА, выбранных группой европейских спортивных СМИ.

Победитель станет известен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Монако, которая пройдет 29 августа.

Ранее Месси, Роналду и Ван Дейк были номинированы на премию лучшему футболисту года по версии ФИФА.

Джорджина помассировала Роналду левую ногу, пока он смотрел рубку «Челси» и «Ливерпуля»

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