ЦСКА раздавит «Спартак», «Челси» оторвется на «Лестере». Главные ставки уикенда

Ставка: победа гостей с нулевой форой за 1,88

Аяз Гулиев («Спартак») и Федор Чалов (ЦСКА)Getty Images

Здесь даже не нужна аналитика, все ясно и так. У «Спартака» внезапно случилась приличная серия, фанаты уже качают гения Шюррле, а Кононов скоро раздаст все пиджаки бездомным. При этом с начала сезона у красно-белых набралось ровно ноль равных по уровню соперников, а гордиться победами над «Туном» и «Ахматом» откровенно стыдно. В таких условиях важно адекватно оценивать расклад сил, а он прост: ЦСКА по умолчанию более здоровый, стабильный и устойчивый клуб, чем «Спартак».

Поэтому 1,88 на «армейцев» с форой 0 – самый настоящий валуй. Тем более, Чалов явно сыграет, несмотря на поврежденный нос. Кликай сюда, если понимаешь, что Гончаренко сдержит Кононова или вообще уничтожит едва зародившуюся беспиджачную традицию.

Ставка: победа «пенсов» за 1,7

Фрэнк ЛэмпардGetty Images

Фрэнк Лэмпард быстро прогрессирует: после инфернальных 0:4 от «МЮ» тренер «Челси» сыграл на равных с лучшим клубом Европы – уже за это легендарный полузащитник достоин респекта. Но теперь пора шагать дальше и добавлять в коллекцию победу. «Лестер» – идеальный оппонент для дебютных трех очков: «лисы» по привычке высоко котируются у букмекеров (хотя с золота прошло больше трех лет), но «синие» по всем параметрам мощнее классического английского середняка.

Этой игрой Лэмпс должен извиниться и за унижение от «дьяволов», и за бездарный выбор пенальтистов на серию в Стамбуле. Так что «Лестер» гарантированно ляжет – скорее переходи по ссылке и хватай волшебный коф 1,7.

Ставка: победа гостей за 2,54 или обе забьют за 1,96

Александр Головин, «Монако»Getty Images

Бывший клуб легендарного Руслана Пименова примет нынешнюю команду Саши Головина – придется смотреть и переживать. Правда, интриги минимум. Во-первых, монегаски выиграли у «Метца» 9 последних матчей из 10 – узнав о такой статистике, можно сразу грузить на три очка для богачей из княжества. Во-вторых, «Монако» разозлен (0:3 от «Лиона» в первом туре надо чем-то компенсировать), а «Метцу» вообще нечего терять – можно без страха нестись в атаку. Короче, типичная ситуация, когда фавориты приезжают, без проблем выигрывают 2:1 или 3:1, а спортбеттеры навариваются на предсказуемом исходе.

Жми тут, если тоже готов влепить смачный одинар на игру из скучнейшей европейской лиги.

Ставка: непоражение Семина и тотал меньше 2,5 за 2,07

«Динамо» – «Локомотив»Getty Images

Красивая комбинация позволит неплохо заработать, да еще и абсолютно без нервов. Средняя результативность «Динамо» – меньше гола за игру (три в пяти турах), то есть чуть лучше, чем у «Сочи». «Локо» тоже взорвался всего один раз, против «Урала» (4:0), но вряд ли эта феерия продлится на матч в Петровском парке.

Тоска, сонливость, уныние, засуха – вот теги второстепенного московского дерби. Кстати, в предыдущем чемпионате ставка зашла бы оба раза, да и в этом сезоне ничего не поменяется. Жми на линк, если не хочешь упустить валуй.

А еще:

– Букмекеры слишком явно недооценивают «Тоттенхэм» на выезде у «Сити». За +1,5 выписывают аж 1,83, хотя «горожане» не разгромили «шпоры» даже весной, когда нужно было мстить за Лигу чемпионов. 17 августа, 19:30 – нельзя прощелкать апсет лондонцев в Манчестере, поэтому скорее лови правильную ссылку.

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