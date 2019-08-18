Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прослезился, говоря о своем потенциальном возвращении в футбол.

«Я просто наслаждался этим. Когда я пришел в профессиональный футбол, у меня в голове что-то щелкнуло: «Теперь все серьезно». И все продолжалось в режиме нон-стоп до недавнего времени.

Сейчас все прекратилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я скучаю по нему», – сказал пустивший слезу Жозе.

С момента увольнения Моуринью из «Манчестер Юнайтед» скоро пройдет год: Жозе покинул «дьяволов» в декабре 2018-го после поражения от «Ливерпуля» (1:3).

Моуринью дважды выигрывал Лигу чемпионов и трижды – чемпионат Англии.

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