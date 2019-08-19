Роналду или Дембеле, Пепе или Азар? Угадай, на купле-продаже какого игрока клуб заработал больше

Квизы

Главная задача футбольных клубов в период дозаявок не только усилить команду, но и выгодно продать игроков, чтобы остаться в плюсе. Не всегда выходит выгодно, но в мире есть несколько клубов, которые стабильно рубят кэш на приросте стоимости игроков и их трансферах.

А теперь попробуй угадать, кто принес экономически эффективным клубам больше миллионов?

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