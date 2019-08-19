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ФИФА номинировала Месси, Златана и Квальяреллу на премию Пушкаша

ФИФА номинировала Месси, Златана и Квальяреллу на премию Пушкаша
Eurosport

48 мин. назад

Только самые сочные голы.

ФИФА огласила список футболистов, которые претендуют на премию Пушкаша – награду автору лучшего гола года.

Получить приз могут Лионель МессиБарселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Фабио КвальяреллаСампдория») Жори («Дебрецен»), Энди ТаунсендКристал Пэлас»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт») и Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).

В список также вошли голы женщин – Аджары Нчут (сборная Камеруна), Эми Родригес («Юта Роялс») и Билли Симпсон («Сьон»).

  • ФИФА учитывала мячи, забитые в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019-го.
  • Действующий обладатель премии Пушкаша – Мохамед Салах из «Ливерпуля».

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