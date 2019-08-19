ФИФА номинировала Месси, Златана и Квальяреллу на премию Пушкаша
Только самые сочные голы.
ФИФА огласила список футболистов, которые претендуют на премию Пушкаша – награду автору лучшего гола года.
Получить приз могут Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Фабио Квальярелла («Сампдория») Жори («Дебрецен»), Энди Таунсенд («Кристал Пэлас»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт») и Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).
В список также вошли голы женщин – Аджары Нчут (сборная Камеруна), Эми Родригес («Юта Роялс») и Билли Симпсон («Сьон»).
- ФИФА учитывала мячи, забитые в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019-го.
- Действующий обладатель премии Пушкаша – Мохамед Салах из «Ливерпуля».
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