Ученые Лёвенского католического университета (Бельгия) разработали формулу, с помощью которой определили лучшего из пары сильнейших футболистов современности – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Формула носит сокращенное название VAEP и рассматривает не только число голов и голевых передач, но и дает оценку вообще всем игровым действиям: ударам, пасам, обводкам, подкатам и т. д. Для изучения были взяты показатели Месси и Роналду начиная с сезона-2013/14 до сезона-2017/18.

«В первые сезоны результаты Роналду и Месси были практически равными. Но в сезоне-2015/16 Месси начал обходить своего извечного соперника», – рассказал аспирант, принимавший участие в исследовании.

В итоге средний VAEP-показатель Месси (за одну игру) составил 1,21, средний показатель Роналду – 0,61. Согласны вы или нет, но ученые дали однозначный ответ: как игрок Лео оказался сильнее, чем Криштиану.

В прошлом сезоне Месси в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании. Роналду выиграл Серию A в составе «Ювентуса».

На счету Лео и Криша по пять «Золотых мячей».

«Он не мог в это поверить». Роналду показал сыну дом на Мадейре, где он жил до перехода в «Спортинг»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android