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Hjyfkle или Vtccb? Угадай футболиста по английской раскладке клавиатуры

Hjyfkle или Vtccb? Угадай футболиста по английской раскладке клавиатуры
Евгений Коростелев

38 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Квизы

Соскучились по кислотным тестам Eurosport.ru?

Бывает такое, что ты печатаешь текст, а потом сильно расстраиваешься – вместо русского, написанное выходит на английском языке.

Мы специально наошибались и загадали для тебя футболистов, будто нас подвела раскладка клавиатуры. Вычисли, кто есть Hjyfkle, а кто – Vtccb. Но только не смотри на Клаву Ивановну – так интереснее.

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