Eurosport
Hjyfkle или Vtccb? Угадай футболиста по английской раскладке клавиатуры
Квизы
Соскучились по кислотным тестам Eurosport.ru?
Бывает такое, что ты печатаешь текст, а потом сильно расстраиваешься – вместо русского, написанное выходит на английском языке.
Мы специально наошибались и загадали для тебя футболистов, будто нас подвела раскладка клавиатуры. Вычисли, кто есть Hjyfkle, а кто – Vtccb. Но только не смотри на Клаву Ивановну – так интереснее.
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