Hjyfkle или Vtccb? Угадай футболиста по английской раскладке клавиатуры

Квизы

Бывает такое, что ты печатаешь текст, а потом сильно расстраиваешься – вместо русского, написанное выходит на английском языке.

Мы специально наошибались и загадали для тебя футболистов, будто нас подвела раскладка клавиатуры. Вычисли, кто есть Hjyfkle, а кто – Vtccb. Но только не смотри на Клаву Ивановну – так интереснее.

Другие веселые тесты Eurosport.ru:

Роналду или Дембеле, Пепе или Азар? Угадай, на купле-продаже какого игрока клуб заработал больше

Кэти Пэрри или Серена Уильямс? Угадай, с кем не встречались Роналду, Димитров и другие звезды спорта

Качай приложение Eurosport для iOS или Android