Игрок из чемпионата Гонконга вырубил одноклубника ударом колена в лицо
Научился метким ударам у местной полиции.
В матче чемпионата Гонконга случился забавный эпизод. Игрок стал автором гола и получил сильный удар по лицу после того, как его одноклубник не рассчитал силу притяжения.
Видео эпизода выложил инстаграм-аккаунт «433». Посмотрев ролик, можно увидеть, как один футболист направляет мяч в сетку, а другой на радостях врезается коленом прямо ему в лицо.
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