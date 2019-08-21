В матче чемпионата Гонконга случился забавный эпизод. Игрок стал автором гола и получил сильный удар по лицу после того, как его одноклубник не рассчитал силу притяжения.

Видео эпизода выложил инстаграм-аккаунт «433». Посмотрев ролик, можно увидеть, как один футболист направляет мяч в сетку, а другой на радостях врезается коленом прямо ему в лицо.

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