Англия

Полузащитник «Тоттенхэма» Жорж-Кевен Нкуду близок к переходу в «Бешикташ». France Football сообщил, что он подпишет четырехлетний контракт с турками в ближайшие часы.

Это значит, что «орлы» переключились на Нкуду и отказались от трансфера Евгения Коноплянки из «Шальке» (все подтверждает телеканал TRT Spor). Еще вчера турецкие медиа были уверены в переходе Коноплянки и полете в Стамбул, но теперь сделка, похоже, сорвалась.

А еще:

Форвард португальской молодежки Феликс Андраде Корреа только летом перешел в «Манчестер Сити» из «Спортинга», и вот уже ушел в аренду в АЗ на сезон-2019/20.

Германия

Ренату Саншиш, «Бавария»Getty Images

Ренату Саншиш может перейти в «Лилль». После матча с «Гертой» португалец пожаловался на недостаток игрового времени и теперь, видимо, уедет из Мюнхена. Саншишом интересуется «Лилль» – об этом пишет L'Equipe, это подтверждают источники Bild.

Босс «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможный трансфер Ренату Саншиша. «Он нравится мне как игрок, но сейчас мы должны найти решение, которое устроит как футболиста, так и тренера», – заявил Румменигге в эфире Sky Sport Deutschland. Источник в окружении Саншиша в интервью тому же телеканалу заявил: «Не могу ничего сказать про переход Ренату в «Лилль», потому что с нами никто не связывался. Но трансферное окно открыто, все возможно».

А еще:

«Шальке» устроил легкую распродажу и отправил двоих футболистов в аренду. Левый защитник Хамза Мендиль улетел во «Дижон» и уже взял во Франции 27-й номер, а центрбек Пабло Инсуа окунулся в Сегунду – годик он поварится в «Уэске».

Испания

Усман Дембеле, «Барселона»Imago

Агент Усмана Дембеле опроверг слухи об уходе из «Барселоны». «Усман – игрок «Барсы» и останется в клубе на 1000%. Он еще выиграет здесь кучу трофеев. Дембеле прекрасно чувствует себя в команде. Несмотря на предложения больших европейских клубов, Усман уверен, что он уже находится в лучшем из них», – сказал представитель Дембеле в интервью El Mundo Deportivo.

Cadena Cope передает, что новости об интересе «Реала» к Марку Роке – правда. «Эспаньол» хочет, чтобы «Мадрид» выплатил отступные, положенные по контракту полузащитника, – все 40 миллионов евро. Завтра, 22 августа, – ключевой день переговоров.

А еще:

«Вильярреал» купил вингера «Малаги» Хави Онтивероса. 21-летний полузащитник подписал с «субмариной» контракт на пять сезонов и обошелся новому клубу в 7,5 миллиона евро.

«Бетис» объявил о приобретении защитника «Райо Вальекано» Алекса Морено. Игрок подписал пятилетнее соглашение. Ранее сообшалось, что за Морено севильцы заплатили около 7,5 млн евро.

Французский защитник Себастьян Коршия ушел из «Севильи» в «Эспаньол». По сообщению на сайте каталонского клуба непонятно, аренда это или полноценный трансфер, но Коршия подписал соглашение до 30 июля 2020 года.

«Леванте» объявил о переходе полузащитника «Сельты» Неманьи Радойи. Серб подписал трехлетний контракт, в прошлом сезоне он не провел ни одной игры за «Виго» из-за конфликта с руководством клуба.

Италия

Франк Рибери стал игроком «Фиорентины». В районе полудня по Москве француз с женой прилетели на частном самолете во Флоренцию, в аэропорту Франка встречали болельщики и менеджеры «фиалок». Рибери в течение нескольких часов подписал с «фиалками» двухлетнее соглашение и будет получать в Италии 4 млн евро в год. «Фиорентина» на радостях вручила новичку любимый седьмой номер, несмотря на то, что ранее его взял другой фрешмен клуба Эрик Пульгар. Видимо, французы уладили этот вопрос между собой.

А еще:

Давиде Дзаппакоста вернулся в Серию А. Он уехал из «Челси» в годичную аренду и этот сезон проведет в «Роме». В Риме крайний защитник будет выступать под вторым номером.

Мерт Мюлдур из венского «Рапида» подписал контракт с «Сассуоло». Австриец с турецкими корнями обошелся итальянскому клубу в 5 миллионов евро.

Франция

Неймар, «ПСЖ»Getty Images

El Mundo Deportivo сообщила о том, что «Барселона» предложила «ПСЖ» отдать им Неймара в аренду на два года. Разумеется, с правом выкупа в 2021-м, а еще каждое лето каталонцы будут перечислять во Францию 8,5 млн евро в качестве компенсации.

Paris United же дал более четкую картину происходящего. Второе предложение «Барсы» во Франции отвергли, но переговоры еще продолжаются. «Реал» по-прежнему не сделал ни одного оффера по Неймару, а реинтеграция Гарета Бэйла в состав не оставляет места для Нея на «Бернабеу». Но «ПСЖ» все еще ждет запроса от «Мадрида», и в случае продажи бразильца купит у «Ювентуса» Пауло Дибалу.

А еще:

Ислам Слимани стал игроком «Монако». Форвард сборной Алжира перешел из «Лестера» на правах аренды с опцией выкупа. После трансфера Слимани стало очевидно, что Мариано Диас не перейдет в «Монако». Алжирцем монегаски заинтересовались после отказа мадридского «Реала» в продаже Диаса.

Защитник Николя Изима-Мерен стал футболистом «Тулузы». Он вернулся во Францию из «Бешикташа», рассматривал вариант с «Амьеном» и все же выбрал «фиолетовых».

Россия

Защитник «Уфы» Данил Круговой все же стал футболистом «Зенита». Он подписал пятилетний контракт с питерцами и тут же ушел в аренду в прежний клуб. Твиттер башкир классно потроллил всех: сначала объявил, что Круговой улетел в Санкт-Петербург, а через пять минут возвестил, что игрок вернулся в «Уфу».

«Вопрос о том, почему Круговой не перешел в ЦСКА, лучше адресовать самому игроку, – заявил гендиректор башкирской команды Шамиль Газизов в интервью Sport24. – Мы были готовы отпустить его и в ЦСКА, и в «Зенит», это решение – лично игрока, его семьи и представителя. Мы были в данном случае сторонними наблюдателями».

А еще:

«Невские новости» выстрелили инсайдом, что «Зенит» сделал «Локомотиву» предложение и готов забрать Антона и Алексея Миранчуков за 30 миллионов евро. Оффер на 25 миллионов за двоих «Локо» ранее отклонил.

«Оренбург» пока берет футболистов не за 50 тысяч рублей. «Динамо» скинуло в город пуховых платков вингера Федора Черных и полузащитника Владимира Москвичева.

RAC1: «Барселона» запустила в производство футболки Неймара и записала его видеообращение к фанатам