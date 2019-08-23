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Салах умер или ограбил банк? Что чаще гуглят про звезд мирового футбола
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Поисковые запросы и возможность их делать изменили мир. Уже давно и без труда можно узнать, сколько лет длилась Столетняя война (спойлер: 116 лет) или почему киви волосатые (для защиты плода).
Много нового можно узнать и о людях, которые делают шоу на футбольном поле. Попробуй угадать, что чаще гуглили про звезд мирового футбола.
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