Салах умер или ограбил банк? Что чаще гуглят про звезд мирового футбола

Квизы

Поисковые запросы и возможность их делать изменили мир. Уже давно и без труда можно узнать, сколько лет длилась Столетняя война (спойлер: 116 лет) или почему киви волосатые (для защиты плода).

Много нового можно узнать и о людях, которые делают шоу на футбольном поле. Попробуй угадать, что чаще гуглили про звезд мирового футбола.

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