Ставка: победа гостей с форой «минус один» за 1,92

Сергея Семака все же дисквалифицировали за «козлов» в адрес судей, но чемпионы никак не почувствуют, что их коуча не будет на скамейке. Во-первых, Анатолий Тимощук, который заменит Сергея, тоже прекрасный и авторитетный мотиватор – они с Семаком думают в одном направлении.

Во-вторых, «Уфа» – один из самых удобных и податливых соперников за всю историю «Зенита». В 10 матчах андердоги выцарапали всего три ничейки, причем одна из них – тот самый чемпионский матч в 2015 году, когда счет 1:1 устраивал обе команды.

Сейчас вырисовывается классическая беспроигрышная ставка: либо деньги вернутся (у «Уфы» пока нет ни одного поражения больше чем в один мяч), либо умножатся на солидные 1,92. Варианта с потерей очков просто нет – «Зенит» даже без Малкома должен снова выходить на победную серию после скандальных 0:0 с «Ахматом».

Сергей СемакGetty Images

Кликай здесь, если тоже похоронил хозяев заранее.

Ставка: гости выиграют с форой «плюс один» за 1,74

Баттл двух худших клубов французской лиги. Монегаски пока ничего не забили и вытащили шесть банок за два тура, а у «Нима» – разгром от «ПСЖ» (не слишком стыдно) и 1:2 от «Ниццы» (тоже терпимо).

Непонятно, кому и как должен влететь «Монако», чтобы букмекеры перестали верить в команду Жардима. То ли сказывается совокупная стоимость состава, то ли аналитики БК еще не забыли полуфинал ЛЧ-2016/17 – в любом случае, ребята из княжества настолько чудовищны, что ставить всегда нужно исключительно против них. На дистанции они явно будут бороться за непопадание в Лигу 2, так что стратегия просто топовая.

Александр Головин, «Монако»Getty Images

Переходи сюда, если уже готов загрузить на команду, которую почему-то назвали в честь местоимения.

Ставка: победа «Локо» с нулевой форой за 1,86

После лучшей недели в истории «быков» случилась худшая: сначала «Краснодар» измельчили в Греции, а потом еще и выяснилось, что Реми Кабелла (12 млн евро) разорвал крестообразные связки и выбыл минимум до весны. В такой ситуации спортбеттерам нужно врубать режим шакалов, извлекая максимум пользы из чужих бед.

Итак, «Краснодар» на дизморале – раз. «Локо» на подъеме – два. У гостей была неделя на восстановление – три.

Крайне сомнительно, что «быки» настолько быстро оживут и прихлопнут воодушевленных ребят из Москвы. Сенсации не будет: либо ничья и возврат (отличный вариант для «Краснодара»), либо жирненький профит.

Сулейманов, КраснодарGetty Images

Цинично, но логично – за деньгами заходить вот по этому линку.

Ставка: победа гостей с форой «плюс полтора» за 2,12

После поражения «блауграны» в первом туре было бы разумно влепить на растерзание «Бетиса», но не все так банально – вероятно, «Барса» вернула свой 2017-й. Как и тогда, игроки конкретно напряжены: их бесит, что руководство никак не договорится с «ПСЖ» о камбэке Неймара.

Сейчас лютуют все каталонские лидеры, а самый недовольный среди них – Лео Месси, который к тому же только восстанавливается после травмы и отыграет с «Бетисом» не больше часа. Поэтому матч будет таким же вязким и плотным, как против «Атлетика».

И почему бы не взять красивую фору на победу команды, которая в прошлом ноябре прихлопнула «Барсу» на «Камп Ноу»? Нажимай тут, если тоже ждешь сенсацию

А еще:

– Традиционная ставка на победу «Челси» в гостях у «Норвича». Три холостые попытки Лэмпарда подогрели коф до 1,8, поэтому нужно упрямо грузить на «синих» – когда-то ведь они выиграют, верно? 24 августа, 14:30.

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