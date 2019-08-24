Англия

Трансферное окно в АПЛ закрыто, и английские клубы работают только на выход. «Монако» продлил у «Лестера» аренду португальца Адриена Силвы – он проведет в команде с Головиным еще как минимум сезон.

Противостояние всерьез наметилось в «Тоттенхэме» – Кристиан Эриксен хочет уйти, но Маурисио Почеттино не торопится отпускать одного из лидеров. «Это важный футболист, который своей игрой должен помогать команде», – цитирует коуча Goal..

Испания

В горячей Примере все бурлит. Главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану так надоели вопросы журналистов о Неймаре, что он готов окончательно забыть о Погба – лишь бы трансферное окно закрылось. «Хочу, чтобы 2 сентября наступило как можно скорее. Тогда эти вопросы прекратятся», – приводит слова Зидана журналист ESPN Дермот Корриган.

Зинедин ЗиданGetty Images

В «Барселоне» полыхает вокруг Усмана Дембеле – спортивный директор Эрик Абидаль предупредил агента 22-летнего футболиста, что его клиенту стоит серьезно пересмотреть отношение к делу. Иначе придется уехать с «Камп Ноу».

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Кажется, Зидан окончательно передумал продавать Хамеса – он заявил, что будет счастлив, если игрок останется на «Бернабеу». И доказал это – Родригес вышел в основе на игру с «Вальядолидом».

Бывший игрок «Реала» Ройстон Дренте теперь играет на родине – в клубе «Козаккен Бойз» из третьей голландской лиги.

«Барса» может арендовать у «Леганеса» украинца Василия Кравца – такой инсайд выдали на football.ua. Сообщается, что игрок подпишет контракт с «сине-гранатовыми» в среду, но играть будет за вторую команду «Барсы» в Сегунде.

Франция

Самый громкий трансфер еще вчера поздним вечером оформили французы: «Лилль» купил у «Баварии» Ренату Саншиша, выкатив рекордную сумму в 20 миллионов евро. Португалец подписал четырехлетний контракт. В Мюнхене игрок подешевел – в 2016 году «Бавария» подписала его у «Бенфики» за 35 миллионов.

Снова очень много новостей по Неймару – медиа друг за другом выбрасывают якобы сенсации. L'Equipe сообщили, что бразилец и «ПСЖ» пошли на примирение и больше не воюют друг с другом, но потом RMC Sport зацитировал Томаса Тухеля: «Ситуация между ним и клубом остается прежней. Клуб четко дал понять – пока ситуация не разрешится, играть он не может». Но ситуация все не разрешается, а ESPN предположил, что в сделку по Нею «Барса» включит бунтаря Дембеле.

А еще:

Из «Нанта» в португальскую «Виторию» ушел бразилец с голливудским именем Лукас Евангелиста. Нет, он вряд родственник Линды.

Германия

Роберт Левандвский перестал дуться на руководство «Баварии» и готов продлить контракт до 2023 года – источники Bild сообщают, что это произойдет на следующей неделе. Теперь трансферная политика устраивает Роберта – он рад приходу из «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Италия

Итальянские медиа еще раз сообщили об интересе «Вероны» к полузащитнику «Спартака» Максиму Глушенкову – об этом пишет Hellas News. В прошлом году Глушенков провел несколько матчей за главную команду красно-белых, в этом сезоне играет за «Спартак-2» в ФНЛ, но чем-то привлек итальянцев – по данным источника, специально под Максима «Верона» освободила в заявке квоту для игрока не из Евросоюза, отдав в аренду Ива Батионо.

«Спорт-Экспресс» решительно опроверг эту информацию – 20-летний футболист остается в Москве.

А еще:

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что его не интересуют слухи о переходе в его клуб Мауро Икарди, которого «Интер» все же включил в заявку на сезон.

СПАЛ отдал на понижение в Серию Б защитника сборной Финляндии Саули Вяйсянена – он будет выступать за «Кьево».

Хорват Стипе Перица перешел из «Удинезе» в бельгийский «Мускрон».

Россия

«Динамо» продолжает гоняться за известными фамилиями – как утверждает Sky Sport, москвичи сделали предложение нападающему «Фиорентины» Джованни Симеоне – сыну Диего Симеоне. Парень отказался ехать в Россию – он планирует дождаться более интересных предложений. Динамовцы не расстроились и переключились на Стефано Окака-Чуку, права на которого принадлежат «Уотфорду».

Джованни СимеонеGetty Images

«Спартак» ищет усиление в опорную зону – после того, как сорвался трансфер Адриана Тамеза, красно-белые обратили внимание на игрока «Славии» Алекса Крала и полузащитника «Страсбура» Ибраима Сиссоко. Эта информация появилась в распоряжении Betting Insider.

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