Англия

Топ-клубы недовольны трансферным окном, которое закрывается раньше, чем в других лигах. В комментарии The Telegraph гневный спич выдал коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп: он считает, что трансферный рынок должен закрываться одновременно со всеми.

«Были разговоры о том, что трансферное окно должно закрываться до начала сезона. Это хорошая идея, но так поступила только Англия, и это бессмысленно. Объясните, в чем выгода для английской Премьер-лиги? У нас проблем нет, но у других команд ключевые игроки все еще на рынке. Не понимаю, почему это решение еще не пересмотрено. Изначально идея была хорошей, но она не сработала», – заявил Клопп.

Английские топы уже не могут приобретать новых игроков и работают на перспективу, планируя зимние трансферы. Calciomercato стало известно, что зимой «Тоттенхэм» вновь попытается подписать у «Ювентуса» Пауло Дибалу.

Юрген КлоппGetty Images

Испания

«Барселона» продолжает искать лазейки, чтобы купить у «ПСЖ» Неймара. Денег у «сине-гранатовых нет», Коутиньо уже ушел в «Баварию», и теперь каталонцы предлагают парижанам Дембеле. Об обновленном предложении узнали в Le Parisien: «Барса» предлагает за аренду Неймара Дембеле и 40 миллинов евро.

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Этот трансфер заслуживает внимания только из-за фамилии игрока: из «Сельты» на понижение в «Мериду» отправился игрок из Гвинеи, которого зовут Саломон Обама.

Германия

Роберт Левандовский подтвердил вчерашний инсайд о том, что почти достиг договоренности с «Баварией» по новому контракту. «Действительно ли контракт согласован на 99 процентов?» – спросил журналист Goal.com. Поляк ответил, что за такую вероятность не ручается, но на 95 процентов контракт согласован.

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Bild информирует, что «Шальке» почти взял в аренду у «Барселоны» защитника Хуана Миранду – «сине-гранатовые» согласились отдать футболиста бесплатно в двухгодичную аренду.

Турецкий «Кайсериспор» арендовал у «Вольфсбурга» левого вингера Поль-Жоржа Нтепа.

Италия

В Серии А – калейдоскоп слухов. Sky Sports пишет, что «Фиорентина» хочет арендовать у «Ливерпуля» нападающего Бобби Данкана – двоюродного брата Стивена Джеррарда. Еще «фиалки» интересуются выступающим за «Удинезе» Родриго де Паулем: по данным Calciomercato, за Де Пауля требуют 40 миллионов евро, но «Фиорентина» надеется не выплачивать всю сумму и включить в сделку Джованни Симеоне.

Джованни СимеонеGetty Images

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«Болонья» почти договорилась с «Бешикташем» о приобретении полузащитника Гари Меделя – это утверждает

«Рома» отдаст Анте Чорича в аренду «Альмерии». Goal.com пишет, что окончательные условия сделки еще не согласованы.

В планах «Брешиа» – защитник Роланду, который сейчас находится в статусе свободного агента после завершения контракта с «Марселем». Об интересе сообщает Football Italia.

Франция

Главную сделку дня совершили в тонущем «Монако» – монегаски подписали у «Алавеса» защитника сборной Чили Гильермо Марипана. 25-летний чилиец подписал с клубом пятилетний контракт, сумма трансфера составила примерно 18 миллионов евро.

«Фенербахче» официально начал переговоры с чемпионом мира Адилем Рами, последним клубом которого был «Марсель». Игрок вскоре прибудет в Турцию и пройдет медосмотр, а затем стороны начнут переговоры. Репутация Рами не безупречна: актриса Памела Андерсон, с которой он встречался, обвинила его в домашнем насилии, а «Марсель» расторг с Адилем контракт, так как он не предупредил клуб и отправился на съемки шоу «Форт Боярд».

Россия

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев, который сейчас выступает в ПФЛ за «Казанку», прибыл в Ереван – об этом информирует «Чемпионат». 35-летний форвард планирует тренироваться с «Пюником», который тренирует Александр Тарханов.

«Спартак» и «Краснодар» охотились за полузащитником «Бетиса» Кристианом Тельо, но 28-летний испанец отклонил предложения из России. Onda Cero также сообщает, что воспитаннику «Барселоны» не понравилось и предложение из Турции.

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Агент Рибери объяснил «Рейтингу букмекеров», почему Франк не перешел в «Локомотив». В Россию отказались переезжать родные полузащитника.

«Скорее бы 2 сентября». Зидан отказался комментировать возможный трансфер Неймара

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