Карпова затусила с бежавшим из России рэпером Кизару и отстригла ему дред
Интересный досуг.
Форвард женской сборной России и «Севильи» Надежда Карпова проводит свободное время в компании рэпера Кизару.
На видео футболистка отстригла Кизару, который бежал из России после обвинений в торговле наркотиками, часть дреда, что вызвало у девушки приступ смеха.
- Карпова зимой перешла из «Валенсии» в «Севилью». В ее активе два мяча в 12 играх чемпионата Испании.
- Несколько дней назад Карпова забила победный мяч в товарищеском матче с женской командой «Реала».
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