Форвард женской сборной России и «Севильи» Надежда Карпова проводит свободное время в компании рэпера Кизару.

На видео футболистка отстригла Кизару, который бежал из России после обвинений в торговле наркотиками, часть дреда, что вызвало у девушки приступ смеха.

Карпова зимой перешла из «Валенсии» в «Севилью». В ее активе два мяча в 12 играх чемпионата Испании.

Несколько дней назад Карпова забила победный мяч в товарищеском матче с женской командой «Реала».

Качай приложение Eurosport для iOS или Android