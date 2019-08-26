Жена Каниджи обвинила экс-игрока в сожительстве с проституткой, которая пичкает его наркотиками

Мариана Наннис, жена бывшего нападающего сборной Аргентины Клаудио Каниджи, обвинила мужа в том, что он променял совместную жизнь с ней на жизнь с проституткой.

«Я и Клаудио не разведены, мы не подавали на развод. Дело в том, что он живет с наркозависимой проституткой, которая целыми днями держит его под воздействием наркотиков. Они оба окажутся в тюрьме. Я не пойду туда, где они живут. Забудьте об этом, этого не случится. Я собираюсь обратиться к адвокатам. Я прожила вместе с ним 33 года», – приводит слова Марианы The Sun.

Также Мариана обвинила Каниджу в том, что он лишил ее ребенка (у женщины случился выкидыш). «Он грубо запихнул меня в машину, когда я была на третьем месяце беременности. На следующий день мне делали массаж, и я увидела, что по моим ногам течет кровь. Я схватила полотенце и бросилась в клинику. Но когда я позвонила Клаудио и рассказала, что случилось, он заявил, что я всегда строю из себя жертву. Он убил моего ребенка».

Каниджа уже ответил на обвинения жены – по словам Клаудио, его супруга сошла с ума. «Мариану нужно срочно доставить к психиатру. Она не в своем уме. Я не хочу этого, но это мой долг. Она сошла с ума уже довольно давно», – заявил экс-футболист.

София Бонелли (та самая девушка, с которой сейчас встречается Каниджа и которую жена экс-игрока назвала проституткой) тоже прокомментировала ситуацию: «Все это просто жалко. Жаль, что она решилась на этот цирк. Она вернулась в Аргентину, чтобы оболгать нас. Мне не нужно ни в чем оправдываться. Я чувствую себя абсолютно спокойно, я не нарушала закон».

Каниджа – участник трех чемпионатов мира (1990, 1994, 2002). Клаудио близко дружил с Диего Марадоной.

На клубном уровне Клаудио выступал за множество команд – за «Ривер Плейт», «Верону», «Аталанту», «Рому», «Бенфику», «Бока Хуниорс», «Данди», «Рейнджерс» и «Катар СК».

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