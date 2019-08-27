Россия

Жоау Мариу представили болельщикам «Локомотива». Условия сделки уже много раз обговаривались, но для фиксации: это аренда с правом выкупа за 18 млн евро. Зарплата тоже повиснет на железнодорожниках. Она составит 3,5 млн евро за сезон.

Чемпион Европы будет играть в Москве под 23-м номером.

По информации «СЭ», ЦСКА согласовал контракт с Николаем Комличенко. Осталось только договориться с «Младой». Чешский клуб готов отпустить Комличенко за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), ЦСКА же предлагает аренду с правом выкупа. Также на форварда претендуют «Фейенорд» и «Реймс», однако они пока тоже не могут договориться с чехами.

А еще в России:

AS утверждает, что ЦСКА уже договорился с «Севильей» о переезде Серхи Гомеса. 27-летний игрок андалусийцев согласился на предложенные московским клубом условия, а вот испанский клуб пока жмется. Пиренейцев не устраивает сумма трансфера. Летом 2018-го дефа взяли в «Севилью» из «Сельты» за 5,4 млн евро. По информации El Desmarque, вариант с переходом 27-летнего футболиста в российский клуб вообще исключен.

«Зенит» показал крутейший пранк фанатов «Арсенала» и «МЮ». Англичане в директе твиттера, который «Зенит» на короткое время открыл, залетели с просьбами купить у них Фила Джонса и Шкодрана Мустафи. Вопросы в духе «Сколько ретвитов мне собрать, чтобы вы купили Джонса?» в Питере гасили чем-то вроде «Absolutely not».

Фанаты «МЮ» и «Арсенала» разорвали твиттер «Зенита» просьбами о покупке Мустафи и Джонса

«Краснодар» ведет активные переговоры с «Рубином» о покупке Егора Сорокина, сообщил в своем телеграм-канале Нобель Арустамян. Краснодарцы хотят приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в Казани на полгода или год. Вероятная сумма трансфера – 4 млн евро.

Англия

The Sun сообщил, что переезд Алексиса Санчеса в «Интер» может не состояться. Из-за повреждения Антони Марсьяля Уле-Гуннар Сульшер может вновь обратиться к услугам чилийца. Человек с огромной зарплатой (364 евро за сыгранную секунду) снова стал нужным «красным дьяволам», но ненадолго.

Танкреди Палмьери в твиттере сообщил, что сделка между «Интером» и «МЮ» уже окончательно обговорена. 5 млн евро «МЮ» заплатит за аренду, а еще 15, если захочет выкупить Санчеса. 17-миллионную з/п Алексиса покроют оба клуба. Англичане дадут 8, а «Интер» согласен платить 5. Только вопрос – кто даст еще 4 миллиона евро?

Новость, после которой Алексису Санчесу захотелось в Милан еще больше. Уле-Гуннар Сульшер заявил, что, если чилиец останется в «МЮ», то будет играть только в ЛЕ и внутренних кубках. Норвежский специалист предпочитает ему Мэйсона Гринвуда.

Ремарка, которая показывает всю абсурдность ведения дел «красных дьяволов» – з/п Санчеса самая большая в клубе (430 тысяч евро в неделю).

Алексис Санчес, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Испания

В Испании хедлайнер тот же – «Барселона». Действующее лицо будущего трансфера тоже известно хорошо – Неймар. Представители «Барселоны» уже несколько дней ошиваются в Париже, об этом сообщают TV3 и RAC1. Предложение каталонцев (аренда с обязательным выкупом за 170 млн евро следующим летом и Усман Дембеле) не устроило парижан. Они настаивают на включении в сделку еще и Нелсона Семеду и настаивают на единовременной выплате 100 млн евро, однако это уже не устраивает «Барселону». Если Дембеле каталонцы готовы отпустить, поскольку устали от его отношения к работе, то португалец стал игроком старта, на которого Эрнесто Вальверде рассчитывает, об этом рассказали в Le Parisien. А еще, Дембеле убрал из описания в инстаграме Барселону.

Бразильский журналист Марсело Бехелер в твиттере также сообщил, что в сегодняшних переговорах участвовали владелец и президент «ПСЖ» Насер аль-Хелаифи и гендиректор «Барсы» Оскар Грау.

Еще одним важным шагом на пути к будущему трансферу стало заявление Неймара спортивному директору «ПСЖ» Леонардо. Бразилец сказал соотечественнику, что хочет уйти именно в «Барселону».

Неймар, «Барселона»Getty Images

А еще в Испании:

Иван Ракитич может покинуть «Барселону». Главный претендент на хорвата – «Ювентус».

Sport: «Ювентус» арендует Ракитича с обязательным правом выкупа

Бывший игрок «Вест Хэма», «Лас-Пальмаса» и «Алавеса» Хонатан Кальери сменил «Депортиво Мальдонадо» на «Эспаньол». Об этом объявили на официальном сайте каталонского клуба. Форварда взяли в годичную аренду с правом выкупа за 25 млн евро. В прошлом сезоне Ла Лиги аргентинец сыграл 34 матча, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

Италия

«Фиорентина» после покупки Франка Рибери окончательно разошлась. Теперь во Флоренции закинули предложение «МЮ» по поводу трансфера Фреда. За бразильца, который провел за манков всего 25 игр и не подошел Сульшеру, предложили 19,85 млн евро. Руководство «красных дьяволов» хочет не менее 30 миллионов, сообщает The Sun со ссылкой на La Nazione. Прошлым летом «МЮ» перевел за опорника «Шахтеру» почти 58 миллионов евро.

А еще в Италии:

Николо Скира из Gazzetta dello Sport сообщил, что «Фиорентина» заинтересована в полузащитнике «Удинезе» Родриго де Поле. За 25-летнего аргентинца предлагают 25 млн евро + 5 млн в виде бонусов. В «Удинезе» пока что непреклонны и требуют 35 миллионов в евровалюте. Разговоры между «Фио» игроком уже были и завершились соглашением о 5-летнем контракте с зарплатой в 1,5 млн евро+бонусы.

Германия

Параллельно с работой по Неймару «ПСЖ» обговаривает переезд в Париж защитника «Боруссии» Рафаэла Геррейру. По информации Bild, игрока заберут бесплатно через год и предложат контракт на 8 млн евро в год (сейчас получает 3 млн). Сейчас выкупом займутся только, если продадут Неймара и Дракслера.

А еще в Германии:

Немецкий Sky Sports заявил, что этим летом Тимо Вернер должен был-таки уехать в «Баварию», даже договорился с мюнхенцами о личном контракте, а потом просто устал ждать активных действий. В итоге форвард еще и контракт с «РБ Лейпциг» продлил.

Адам Салаи поменял «Хоффенхайм» на «Майнц», в котором выступал с 2010-го по 2013-й. В новом клубе 31-летний венгр получил 28-й номер.

Франция

Богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф купил «Ниццу», и сразу после этого поползли слухи о трансферах клуба с Лазурного берега. В Daily Mail сообщили об интересе французов к форварду «Аякса» Касперу Дольбергу, полузащитнику «Лорьяна» Алексису Клод-Морису и еще паре игроков. Ждем конкретики.

А еще во Франции:

По информации Nice Matin, Дольберг и Клод Марис сегодня уже пройдут медобследование для «Ниццы».

19-летний центральный защитник «Штурма» Дарио Марешич за 3 миллиона евро перешел во французский «Реймс».

Жоау Мариу в «Локо», «Реал» ближе «Барсы» к Неймару. Нежданные-негаданные трансферные итоги дня

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