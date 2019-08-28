Еще до финала чемпионата мира во Франции главным героем турнира выбрали Роналдо. К тому моменту 21-летний бразильский нападающий уже дважды становился лучшим игроком в мире по версии ФИФА и играл на ЧМ соответственно статусу: пронзил Марокко на групповом этапе, не исчез с поля в матчах плей-офф против Чили и Дании. В полуфинале с Нидерландами Зубастик отличился с игры и не промазал в послематчевой серии. После этого на родине поверили, что магия нападающего и всей звездной команды перевесит фактор домашнего финала для французов.

Команда Марио Загалло тоже готовилась к решающему матчу в хорошем настроении. В день финала 12 июля бразильцы пообедали в пригороде Парижа Лезиньи и вернулись в отель. Через несколько часов их ждал автобус до «Стад де Франс». Все складывалось идеально, но вдруг с Роналдо что-то произошло. Пока сосед по комнате Роберто Карлос обсуждал предстоящий матч по телефону с Кристианом Карамбё, Зубастик смотрел по телевизору «Формулу-1». Внезапно Карамбё услышал в трубке булькающие звуки, Карлос резко прервал разговор. Оказалось, что за спиной у Роберто вундеркинд впал в истерику и разрыдался.

Растерянный латераль позвал на помощь, из соседней комнаты прибежали Сезар Сампайо и Эдмундо. Последний вовремя сориентировался и вытащил язык Зубастика, чтобы тот не задохнулся. К тому моменту Роналдо уже бился в конвульсиях, будто эпилептик, у него пошла пена изо рта. Через несколько минут в номере появились медики, а нападающий отключился. «За всю карьеру я никогда не видел игрока в таких конвульсиях – признался доктор Хоакин да Мата, который перед этим уже 20 лет работал с бразильскими командами. – Когда я вспоминаю молодого Роналдо в тот день, у меня появляется предчувствие трагедии».

«Он испугался того, что нам предстояло, – объяснил Карлос несколько лет спустя. – Давление повлияло на него. Он рыдал и не мог остановиться». Слова латераля кажутся не очень убедительными, учитывая, что за четыре года до этого 17-летний Роналдо уже ездил с Бразилией на ЧМ и вернулся домой с золотой медалью. Конечно, на этот раз он выступал не юниором, а главной звездой, но с таким опытом на высочайшем уровне внезапный срыв выглядел странно.

Когда Роналдо очнулся, он ничего не помнил. Игроку дали теплый чай, а друг и товарищ по команде Леонардо настоял, чтобы врачи рассказали Зубастику о произошедшем. К тому моменту Загалло уже принял самое логичное решение: убрал Роналдо из заявки, а вместо него включил в стартовый состав Эдмундо из «Фиорентины». Команда постепенно приняла мысль, что выйдет на главный матч жизни без лидера, но внезапно ситуация снова изменилась.

За час до стартового свистка в раздевалку Бразилии зашел президент федерации футбола страны Рикардо Тейшейра. Через 20 минут он вышел, а Загалло выпустил новый заявочный лист – с Роналдо вместо Эдмундо в старте. Ослабевший Зубастик начал подготовку к матчу. Скандал с двумя версиями состава оказался интереснее самого финала, который без шансов выиграла Франция. Зидан затмил растворившегося Роналдо и сделал дубль, а Пети довел до разгрома в добавленное время. Пока французы праздновали первый в истории титул, а бразильцы собирались в аэропорт, самой обсуждаемой деталью по-прежнему оставался выход Роналдо. Болельщики спрашивали себя, как сложился бы матч, если бы полуживого Зубастика заменил здоровый Эдмундо.

Министерство спорта Бразилии даже инициировало расследование, чтобы прояснить произошедшее. Опросы футболистов доказали, насколько серьезный припадок пережил Роналдо, но эксперты сомневались лишь в моральной правоте Загалло и не привлекли его к ответственности за угрозу здоровью игрока. «Его постоянно трясло, он лежал и бил себя руками, у него стучали зубы, – описал состояние Зубастика Эдмундо на дисциплинарном заседании. – Потом его зубы сомкнулись, у него пошла пена изо рта, все его тело сокращалось».

Раздосадованный Роналдо на частном самолете отправился в США и просадил пару состояний в казино Лас-Вегаса перед возвращением в расположение «Интера». Игрока доставали вопросами о 12 июля, но он, как и тренер, настойчиво объяснял решение сыграть лишь улучшившимся самочувствием. «Если представить, что я поступил по-другому, а Франция все равно выиграла бы 3:0, меня бы обвинили в упрямстве», – оправдался Загалло. Но самая банальная и официальная версия не объяснила внезапного появления Тейшеры и не оправдала риск, которому подвергли бразильские медики пережившего приступ игрока.

Роналдо после финала ЧМ-1998Getty Images

«Это было худшее решение в моей жизни, – ответил Да Мата на вопрос о том, почему Роналдо все-таки сыграл в том матче. – Теперь медицина и бизнес идут вместе. Все дело в прибыли, а не в людях на поле». Врач ни в чем не признался открыто, но намекнул, что все не так очевидно, как утверждают Роналдо и Загалло. Выяснилось, что после травмы колена в матче против Марокко 16 июня игроку выписывали обезболивающее «Воларен», которое могло повлиять на самочувствие. «Интер» пригласил для разбирательства доктора Бруно Кару. Анализ кардиолога показал, что Роналдо мог перенести сердечный приступ.

Постепенно медиа и фанаты сформулировали несколько объяснений случившегося. Некоторые из них звучали довольно абсурдно. Например, по одной теории Бразилия получила за поражение от Франции 18 млн евро и право на проведение следующего чемпионата мира, а также максимально легкую жеребьевку в 2002-м. Частично это подтверждает список команд, с которыми бразильцы сыграли через четыре года в группе: Китай, Коста-Рика, Турция. Несмотря на это, предположение, будто лучшие команды мира разыграли договорняк в сговоре с ФИФА на таком уровне, похоже на паранойю.

Более реалистичной выглядела версия об условиях спонсорского соглашения с Nike. Незадолго до турнира Тейшера договорился с брендом о рекордном контракте на сумму в районе 110 млн евро для сборной. Такие деньги открыли Nike новые возможности влиять на команду: спонсор спонтанно организовывал для Бразилии выставочные матчи в Японии, Америке или Австралии, а полные условия сделки не разглашались. Расследование The Independent показало, что руководство Nike ранее уже неформально требовало от бразильцев выставлять лучший состав даже на товарняки.

Для спортивного бренда ЧМ-1998 оказался крупнейшей платформой, сборная Бразилии – главной рекламной кампанией, а Роналдо находился в самом ее центре. Появилась теория о том, что Тейшейра лично передал Загалло указание Nike: Зубастик должен выйти в старте, несмотря ни на что. «В мое время составом пыталась управлять кучка генералов – сказал в одном из интервью чемпион мира-1970 Тостао. – Теперь это спонсоры, бизнесмены. Финал ЧМ – крупнейшее телевизионное шоу». Обиженный на потерю места в старте Эдмундо тоже намекнул на причастность Nike: «Их люди были там круглые сутки, будто они члены тренерского штаба. У них была огромная власть. Это все, что я могу сказать».

Естественно, версия не получила доказательств – Nike слишком дорожил репутацией и уже скоро опроверг домыслы в официальном заявлении. В 2000-м специальная комиссия даже провела расследование, но так и не прояснила роль бренда в том матче. Никто не опроверг слова Роналдо о том, что ему стало лучше и он не пропустил матч из-за значимости и ожиданий. Возможно, финал в Париже стал первым случаем, когда спорт отошел в футболе на второй план и уступил место бизнесу. Через четыре года Роналдо все-таки выиграл «Золотую бутсу» и привел Бразилию к триумфу на чемпионате мира, но внезапный припадок и возвращение в заявку сборной остались едва ли не главными событиями в карьере легенды.

Другие тексты о великих спортивных драмах прошлого:

Мать Клюйверта сбежала из Суринама и сделала сына звездой. Патрик ответил изнасилованием и убийством

Заболеть ВИЧ, выиграть Олимпиаду и признаться в гомосексуализме. Прыгун в воду из США – легенда

Качай приложение Eurosport для iOS и Android