Eurosport
Подольски хочет возобновить карьеру в сборной, чтобы в 35 лет сыграть на Олимпиаде
Неубиваемый Польди.
34-летний форвард японского клуба «Виссел Кобе» Лукас Подольски может поехать на Олимпиаду-2020 в Токио, возобновив выступления за национальную команду. В Федерации футбола Германии уже состоялись консультации по поводу привлечения игрока к игре за сборную на олимпийском футбольном турнире.
«Конечно, я бы хотел поехать на Олимпиаду. Это особенный момент для каждого спортсмена. Если я интересен, то поговорю с ответственным за этого лицами», – цитирует Польди RP-Online.
- На счету Подольски 130 матчей за национальную команду.
- Лукас в составе сборной Германии в 2014 году стал чемпионом мира. В 2017-м он завершил карьеру за сборную.
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