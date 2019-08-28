34-летний форвард японского клуба «Виссел Кобе» Лукас Подольски может поехать на Олимпиаду-2020 в Токио, возобновив выступления за национальную команду. В Федерации футбола Германии уже состоялись консультации по поводу привлечения игрока к игре за сборную на олимпийском футбольном турнире.

«Конечно, я бы хотел поехать на Олимпиаду. Это особенный момент для каждого спортсмена. Если я интересен, то поговорю с ответственным за этого лицами», – цитирует Польди RP-Online.

На счету Подольски 130 матчей за национальную команду.

Лукас в составе сборной Германии в 2014 году стал чемпионом мира. В 2017-м он завершил карьеру за сборную.

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