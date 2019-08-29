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Наводнение в Марокко смыло любительское футбольное поле, 7 человек погибли
Ужасные новости.
В среду, 28 августа, наводнение в Марокко унесло жизни семи человек, которые присутствовали на любительском турнире по футболу.
The Straits Times сообщает, что река в южной части Марокко вышла из берегов и затопила футбольное поле в деревне. Среди жертв были 17-летний мальчик и шесть пожилых мужчин. Еще восемь человек спрятались в раздевалке, но волна смела постройку. Люди объявлены пропавшими без вести.
- Ливень, из-за которого река вышла из берегов, начался после длительного засушливого периода, что сделало наводнение еще более сильным.
- В 2014 году из-за наводнения в Марокко погибло около 50 человек.
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