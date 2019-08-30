Eurosport
Яркая ведущая ESPN зажигает в эфире. Но настоящий огонь – ее инстаграм
Жанель Мари Родригес – веселая и любвеобильная девушка.
Жанель Мари Родригес ведет две программы на ESPN: одну про спорт, другую – про изучение испанского языка. Но самый сладкий плод для изучения – это инстаграм Жанель, где она регулярно балует подписчиков откровенными фото.
Ниже – 10 лучших снимков из инстаграма горячей ведущей. Осторожно, рискуешь обжечь пальчики!
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