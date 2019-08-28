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«Зенит» порвет «Спартак», а «Тоттенхэм» не проиграет «Арсеналу». Главные ставки уикенда

«Зенит» порвет «Спартак», а «Тоттенхэм» не проиграет «Арсеналу». Главные ставки уикенда
Павел Городницкий

28/08/2019 в 18:17Обновлено 1 час назад

Верим даже в «Монако» Головина.

Россия. «Спартак» – «Зенит» (1 сентября, 19:00)

Ставка: победа Питера с форой 0 за 1,6

Оба клуба в кризисе, но в абсолютно разном. «Спартак» после бодрой серии в РПЛ ожидаемо споткнулся об организованную «Брагу» – теперь Кононова опять накрыло хейтом из-за пролета мимо еврокубков. Именно так обычно зарождается типичная красно-белая депрессия, которая потом неминуемо приводит к отставке коуча – все это уже проходили с Аленичевым, Каррерой и другими уволенными тренерами.

«Зенит» же просто попал в зону турбулентности: тактика навесов и контратак внезапно перестала работать, а Дзюба и Азмун вонзили ноль за два матча против середняков. Это аномалия – все придет в норму уже 1 сентября, когда питерское нападение снова заработает на полную мощность.

У Семака есть шикарная возможность окончательно столкнуть «Спартак» в пропасть – будет странно, если Сергей ей не воспользуется. Правда, ставить разумнее именно на нулевую фору, потому что «Зенит» не побеждал красно-белых в Москве с 2012 года. Такие традиции глобально ни на что не влияют, но не учитывать их тоже опасно.

Андер Шюррле, «Спартак»

Андер Шюррле, «Спартак»Getty Images

Франция. «Страсбур» – «Монако» (1 сентября, 18:00)

Ставка: победа гостей с форой 0 за 1,93

Надо признать: в прошлом туре с «Нимом» (2:2) монегаски смотрелись более-менее прилично. Все испортило очередное удаление – без красной карточки Жемерсона «Монако» явно дотянул бы до победы.

Теперь задача совсем прозаичная: нужно рубиться так же, как неделю назад, но доиграть в полном составе до финального свистка. При таком раскладе у шансы «Страсбурга» минимальны – в лучшем случае андердогам светит ничья, которая обеспечит возврат.

  • Нажимай сюда, если готов к беспроигрышной ставке. Или если просто топишь за команду Головина.

Англия. «Арсенал» – «Тоттенхэм» (1 сентября, 18:30)

Ставка: «канониры» забьют, но не выиграют за 2,17

Абсолютно иррациональный, но соблазнительный выбор. Объяснить его можно тремя аргументами: во-первых, «Арсенал» на днях пробил даже «Ливерпуль» (у «шпор» оборона послабее), во-вторых, «Тоттенхэму» нужно чем-то перекрыть катастрофу против «Ньюкасла», а в-третьих, у Почеттино просто лучше и стабильнее выстроена игра. «Шпоры» приедут на «Эмирейтс» за тремя очками, а хозяева выйдут лишь с одной миссией – не опозориться в дерби.

Месут Озил («Арсенал») против Харри Кейна («Тоттенхэм»)

Месут Озил («Арсенал») против Харри Кейна («Тоттенхэм»)Imago

  • Грузи тут, если тоже понимаешь, что голевая ничья – предел мечтаний для Унаи Эмери.

Испания. «Осасуна» – «Барселона» (31 августа, 18:00)

Ставка: гости забьют больше двух за 1,81

Здесь важно поторопиться, потому что все решают новости о здоровье Месси. Если выяснится, что Лео сыграет, коф тут же рухнет – ловить будет уже нечего.

А пока котировка крайне соблазнительная: «Барса» уже смачно прихлопнула «Бетис», Гризманн наконец раскрепостился и разыгрался, поэтому «Осасуну» тоже ждет избиение.

В худшем случае деньги камбэкнутся на счет (меньше двух «блауграна» не загрузит), в лучшем – великий Лео Месси принесет отличный профит за счет своего же невыхода на поле.

А еще:

– В суперматче «Ювентуса» и «Наполи» забьют обе команды за 1,8. Мотив элементарен: сезон только стартовал, терять нечего, закрываться никто не будет – можно играть в футбол, не слишком переживая о результате. К тому же при Анчелотти эта ставка заходила оба раза – надо играть ее и сейчас. 31 августа, 21:45.

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