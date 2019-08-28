Ставка: победа Питера с форой 0 за 1,6

Оба клуба в кризисе, но в абсолютно разном. «Спартак» после бодрой серии в РПЛ ожидаемо споткнулся об организованную «Брагу» – теперь Кононова опять накрыло хейтом из-за пролета мимо еврокубков. Именно так обычно зарождается типичная красно-белая депрессия, которая потом неминуемо приводит к отставке коуча – все это уже проходили с Аленичевым, Каррерой и другими уволенными тренерами.

«Зенит» же просто попал в зону турбулентности: тактика навесов и контратак внезапно перестала работать, а Дзюба и Азмун вонзили ноль за два матча против середняков. Это аномалия – все придет в норму уже 1 сентября, когда питерское нападение снова заработает на полную мощность.

У Семака есть шикарная возможность окончательно столкнуть «Спартак» в пропасть – будет странно, если Сергей ей не воспользуется. Правда, ставить разумнее именно на нулевую фору, потому что «Зенит» не побеждал красно-белых в Москве с 2012 года. Такие традиции глобально ни на что не влияют, но не учитывать их тоже опасно.

Андер Шюррле, «Спартак»Getty Images

Кликай здесь, если в воскресенье готовишься притопить за СБГ.

Ставка: победа гостей с форой 0 за 1,93

Надо признать: в прошлом туре с «Нимом» (2:2) монегаски смотрелись более-менее прилично. Все испортило очередное удаление – без красной карточки Жемерсона «Монако» явно дотянул бы до победы.

Теперь задача совсем прозаичная: нужно рубиться так же, как неделю назад, но доиграть в полном составе до финального свистка. При таком раскладе у шансы «Страсбурга» минимальны – в лучшем случае андердогам светит ничья, которая обеспечит возврат.

Нажимай сюда, если готов к беспроигрышной ставке. Или если просто топишь за команду Головина.

Ставка: «канониры» забьют, но не выиграют за 2,17

Абсолютно иррациональный, но соблазнительный выбор. Объяснить его можно тремя аргументами: во-первых, «Арсенал» на днях пробил даже «Ливерпуль» (у «шпор» оборона послабее), во-вторых, «Тоттенхэму» нужно чем-то перекрыть катастрофу против «Ньюкасла», а в-третьих, у Почеттино просто лучше и стабильнее выстроена игра. «Шпоры» приедут на «Эмирейтс» за тремя очками, а хозяева выйдут лишь с одной миссией – не опозориться в дерби.

Месут Озил («Арсенал») против Харри Кейна («Тоттенхэм»)Imago

Грузи тут, если тоже понимаешь, что голевая ничья – предел мечтаний для Унаи Эмери.

Ставка: гости забьют больше двух за 1,81

Здесь важно поторопиться, потому что все решают новости о здоровье Месси. Если выяснится, что Лео сыграет, коф тут же рухнет – ловить будет уже нечего.

А пока котировка крайне соблазнительная: «Барса» уже смачно прихлопнула «Бетис», Гризманн наконец раскрепостился и разыгрался, поэтому «Осасуну» тоже ждет избиение.

В худшем случае деньги камбэкнутся на счет (меньше двух «блауграна» не загрузит), в лучшем – великий Лео Месси принесет отличный профит за счет своего же невыхода на поле.

Переходи по линку, причем как можно скорее – вдруг гений правда поправится?

А еще:

– В суперматче «Ювентуса» и «Наполи» забьют обе команды за 1,8. Мотив элементарен: сезон только стартовал, терять нечего, закрываться никто не будет – можно играть в футбол, не слишком переживая о результате. К тому же при Анчелотти эта ставка заходила оба раза – надо играть ее и сейчас. 31 августа, 21:45.

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