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Мбаппе или Месси? Угадай, кто дороже по справедливой трансферной стоимости

Мбаппе или Месси? Угадай, кто дороже по справедливой трансферной стоимости
Дмитрий Панферов

42 мин. назад

Квизы

Все не так очевидно, как кажется.

В мире, где 200 миллионов евро за топового футболиста – бросовая новость, людей легко застать врасплох адекватностью.

Ребята из CIES Football Observatory попробовали сделать это с трансферными стоимостями. Их подход основан на расчете справедливого прайса на игроков: исходя из возраста, условий контракта, позиции на поле, минутах, голах, ассистах, важности для сборной, а также общих результатов команды. Всего того, что и должно формировать стоимость игроков, а не общая популярность.

Уверен, что справишься с адекватным трансферным квизом? Вперед.

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