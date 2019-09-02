Мбаппе или Месси? Угадай, кто дороже по справедливой трансферной стоимости

Квизы

В мире, где 200 миллионов евро за топового футболиста – бросовая новость, людей легко застать врасплох адекватностью.

Ребята из CIES Football Observatory попробовали сделать это с трансферными стоимостями. Их подход основан на расчете справедливого прайса на игроков: исходя из возраста, условий контракта, позиции на поле, минутах, голах, ассистах, важности для сборной, а также общих результатов команды. Всего того, что и должно формировать стоимость игроков, а не общая популярность.

Уверен, что справишься с адекватным трансферным квизом? Вперед.

Другие интерактивы от Eurosport.ru:

Салах умер или ограбил банк? Что чаще гуглят про звезд мирового футбола

Роналду или Дембеле, Пепе или Азар? Угадай, на купле-продаже какого игрока клуб заработал больше

Качай приложение Eurosport для iOS или Android