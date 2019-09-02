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Гол Месси «Бетису», выстрелы Кинтеро и Жори – финалисты премии Пушкаша
Аргентинец и тут попал в число номинантов.
ФИФА объявила тройку претендентов на премию Пушкаша – приз за лучший гол календарного года.
В число финалистов вошли голы форварда «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Бетиса», полузащитника «Ривер Плейта» Хуана Кинтеро (против «Расинга») и полузащитника «Дебрецена» Даниэля Жори (против «Ференцвароша»).
- Вручение приза пройдет в рамках церемонии The Best FIFA Football Awards.
- Она состоится 23 сентября 2019 года в миланском оперном театре Ла Скала.
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