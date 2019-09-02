ФИФА объявила тройку претендентов на премию Пушкаша – приз за лучший гол календарного года.

В число финалистов вошли голы форварда «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Бетиса», полузащитника «Ривер Плейта» Хуана Кинтеро (против «Расинга») и полузащитника «Дебрецена» Даниэля Жори (против «Ференцвароша»).

Вручение приза пройдет в рамках церемонии The Best FIFA Football Awards.

Она состоится 23 сентября 2019 года в миланском оперном театре Ла Скала.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android