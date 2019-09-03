Футболистка «Севильи» Надежда Карпова высказалась о равноправии в футболе и популярности женского спорта на Западе.

«Там в принципе борются за права женщин – в том числе сами женщины, которые активно участвуют в социальной жизни. Они специально приходят болеть за женский футбол, потому что они поддерживают друг друга.

Там круто развивается поддержка в медиа, вся футбольная движуха пиарится в социальных сетях, девочки активно ведут социальные сети, постоянно анонсируют матчи и коммуницируют с болельщиками, благодаря чему возникает ажиотаж вокруг женских команд. И когда люди наблюдают за этой жизнью футбола изнутри, они начинают им интересоваться, даже если изначально не были фанатами.

В России даже мне сложно найти в интернете счет, как сыграли женские команды. Чтобы что-то изменилось, у нас это должно работать, как в Америке или Европе: СМИ должны поддерживать женский футбол, показывать и рассказывать о нем так же, как это делается с мужским.

Я честно не понимаю этого разделения. Мы делаем на поле все то же самое, что и мужчины. Разница в заработке может быть, я согласна. Она может быть в десять раз, но не в сто. Если учесть, сколько зарабатывают мужчины-футболисты в России – это просто нереальные деньги. Но мужчины целенаправленно не хотят отдавать нам деньги, потому что деньги – это власть», – цитирует Карпову Forbes.

Карпова зимой перешла из «Валенсии» в «Севилью». В ее активе два мяча в 12 играх чемпионата Испании.

Две недели назад Карпова забила победный мяч в товарищеском матче с женской командой «Реала».

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